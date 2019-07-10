Борис Джонсон - британский Дональд Трамп. Или все-таки нет? 25 июля в 20:22 Внешняя политика 93 Васильева Елена 1 Изображение

Но сторонники Джонсона полагают, что его оптимизм делает его именно тем человеком, который вытянет Британию из канавы брексита. И среди этих сторонников есть некий Дональд Трамп.



Много было сделано из сходства между Джонсоном и Трампом. Это сравнение, которое, похоже, нравится президенту США. Во вторник вечером Трамп сказал: «Они называют его британским Трампом, и люди говорят, что это хорошо. Я им там нравлюсь. Это именно то, чего они хотели. Это то, что им нужно».



Пропустим тот факт, что Джонсон был фактически избран членами Консервативной партии (0,2% населения), а не страной в целом - и что Трампа на самом деле не очень любят в Великобритании - так что это не то сравнение, которым Джонсон может быть доволен по целому ряду причин.



Во-первых, это действительно не так. Есть много причин критиковать Джонсона. На протяжении многих лет он говорил невероятно противоречивые вещи в газетных колонках и на публичных платформах: основные моменты включают в себя то, что женщины, которые носят исламские никабы на лицах, выглядят «как почтовые ящики». Он также использовал расистские термины для описания целых классов людей из Британского Содружества.



Но это не распространяется до такой же антииммигрантской риторики, которую мы так часто слышим от Трампа. Хотя Джонсон говорил об управлении иммиграцией, он выступает за иммиграцию, как и следовало ожидать от бывшего мэра либерального, космополитического Лондона. И мысль о том, что британские граждане, являющиеся этническим меньшинством, должны «вернуться», если им не нравится одна из его политик, немыслима.



Джонсон, как и Трамп, выступает за снижение налогов для богатых. Но в отличие от Трампа, он не экономический протекционист. Джонсон считает, что одним из главных преимуществ брексита является то, что он откроет экономику Великобритании для остального мира. И, как можно было бы ожидать от министра иностранных дел, Джонсон - бессовестный интернационалист.



Последний и, вероятно, самый важный момент, в которым эти два человека разительно отличаются, заключается в том, что Джонсону действительно нужно объединить свою страну. Что бы вы ни думали о человеке и его политике, Джонсон - в отличие от Трампа - не может выжить, только играя за себя самого. Если Джонсон хочет победить в битве за брексит, а затем победить на всеобщих выборах в нации, настолько разобщенной, как британцы, он должен объединить людей со всего политического спектра. Учитывая, что он хотел эту работу с детства, очень маловероятно, что Джонсон будет использовать национально-разделительный язык так, как это делает Трамп. Это просто ничего хорошего ему не принесет.



Критики Джонсона часто указывают на плакат, созданный к официальной кампании за выход из Евросоюза, которой руководил Джонсон, с предупреждением о массовой иммиграции из Турции. Плакат вводил в заблуждение, подразумевая, что Турция неизбежно вступит в ЕС, когда на самом деле - это не так. Но то, что он говорил о ЕС - о свободе передвижения через блок - было неверным. И не следует забывать, что сам Джонсон имеет турецкие корни. Независимо от того, что вы думаете об этом, это далеко от того, чтобы утверждать, что вы собираетесь построить стену и заставить Мексику заплатить за это.



Еще одна причина, по которой Джонсону не понравится сравнение с Трампом, заключается в том, что Трамп действительно непопулярен в Великобритании, согласно почти всем опросам. Таким образом, хотя президент может подумать, что восхваление Бориса и описание его как друга является самым большим для него комплиментом, это может вызвать у британских избирателей, которые и так не слишком довольны своим новым премьер-министром, еще большее недовольство.



Опасность для Джонсона заключается в том, что сторонники брексита, которые его поддерживают, считают, что торговая сделка с Америкой может быть лучшим способом доказать миру, что выход из Евросоюза был успешным проектом. Поэтому идея, что у него будут хорошие отношения с американским президентом, воспринимается этими людьми как позитивная.



Но нет абсолютно никаких доказательств того, что торговая сделка с Америкой компенсирует экономический ущерб, который понесет Великобритания, если она выйдет из ЕС без сделки. Не было никаких подробностей о том, что это будет за торговая сделка, и никаких серьезных разговоров о том, что Трамп вряд ли предложит асимметричную торговую сделку, которая наводнит Великобританию долларами.



Итак, Борис Джонсон - британский Трамп? У них похожая прическа. Но на этом вся схожесть и заканчивается.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Банкиры хотят оспаривать решения Банка России в досудебном порядке 25 июля в 17:21 Банки и кредитование Путин: на лекарства льготникам, при необходимости, нужно выделить допсредства 25 июля в 16:23 Право Госдума намерена приравнять к обычным электронные сигареты 25 июля в 14:16 Право Мошенники все чаще берут микрокредиты с использованием чужих электронных подписей 25 июля в 13:43 Общество