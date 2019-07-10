Лавров: вывод в космос американских ПРО приведет к новому витку гонки вооружений

Реализация США планов по размещению элементов ПРО в космосе приведет к качественно новому витку гонки вооружений. Об этом в сегодняшнем выступлении в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Он сказал: «Мы обеспокоены планами Соединенных Штатов, которые уже получают материальное воплощение, по выводу оружия в космическое пространство, что приведет к новому качественному витку глобальной гонки вооружений. Как вы знаете, Россия совместно с КНР давно уже представила на конференции по разоружению в Женеве проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. Мы ценим то, что все участники БРИКС поддерживают ежегодные резолюции по этой актуальной проблеме на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН».



По его словам, угрозу глобальной безопасности представляют наращивание некоторыми странами военных бюджетов и нарушение системы поддержки стратегической безопасности.



Лавров добавил: «Тревожные примеры - развал Соединенными Штатами вслед за Договором по ПРО теперь и ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]. Сохраняется неопределенность и вокруг судьбы ДСНВ [Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений]. Мы предложили его продлить, но ответа из Вашингтона пока не слышали».