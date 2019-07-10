Визит Медведева на Курилы вызвал недовольство в Токио

МИД Японии считает возможную поездку на южную часть Курил премьер-министра России Дмитрия Медведева противоречащей позиции японского правительства по поводу данных территорий. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Таро Коно в ходе пресс-конференции в Токио.



В ответ на просьбу журналистов дать комментарий о запланированном визите российского премьера он сказал: «Это несовместимо с позицией нашего правительства».



Мунэо Судзуки - японский политик, активно занимающийся вопросами японско-российских отношений и считающийся неофициальным советником премьер-министра Японии Синдзо Абэ, выступил 27 июля с утверждением об ожидаемом визите Медведева на входящий в южную часть Курил остров Итуруп 1-2 августа.



Пресс-секретарь премьера Олег Осипов, в свою очередь, 24 июля заявил, что правительство не будет комментировать предстоящие поездки Медведева. Он также сказал, что «председатель правительства РФ может в любое время посетить» любой регион РФ, который «посчитает целесообразным», в том числе и входящие в состав Сахалинской области Курильские острова.



Визиты российских официальных лиц на Южные Курилы часто вызывают протесты со тороны Японии, последовательно отвергаемые Москвой.



С середины прошлого века Россией и Японией с перерывами ведутся переговоры о мирном договоре по итогам Второй мировой войны, основным препятствием к заключению которого является вопрос принадлежности Южных Курил. Весь архипелаг в 1945 году вошел в состав Советского Союза, но Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир и Шиконан, а также группы необитаемых ныне островов, называемых в Японии Хабомаи. Российский МИД подчеркивает, что суверенитет над ними РФ имеет надлежащее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.