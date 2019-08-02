Премьерство Бориса Джонсона висит на волоске

Первая полная неделя пребывания в должности премьер-министра Великобритании закончилась на очень пессимистичной ноте, когда один из его собственных депутатов был лишен своего места в парламенте на дополнительных выборах. Несмотря на всплеск популярности его Консервативной партии в опросах общественного мнения, сообщения о «прорыве Бориса», казавшиеся такими оптимистичными, оказались преждевременными.



Доля консерваторов в голосовании в регионе Брекон и Радноршир в Уэльсе упала почти на 10 процентных пунктов, поскольку они заняли второе место после проевропейских либерал-демократов. Результат оставляет Джонсона с рабочим парламентским большинством с только одним членом его партии.



Джонсон уже сталкивается с самой сложной задачей любого лидера со времени окончания Второй мировой войны: провести брексит 31 октября и объединить разделенную политическими распрями нацию.



Несмотря на всю свою риторику в пользу брексита, Джонсон унаследовал все проблемы, которые в конечном итоге уничтожили политическую карьеру его предшественницы Терезы Мэй. И отсутствие большинства, вероятно, самая серьезная из всех этих головных болей.



Мэй быстро растеряла тощее большинство, которое она унаследовала от Дэвида Кэмерона после проведения всеобщих выборов, которые должны были бы усилить ее власть. Но ее план провалился, и она осталась у руля правительства с меньшинством, требующим поддержки бескомпромиссных северно-ирландских демократических юнионистов.



Со временем работающее большинство из 13 парламентариев было сокращено еще больше, поскольку консерваторы проиграли специальные выборы, а законодатели покинули партию из-за того, что они считали жесткой политику проведения брексита в мае.



Маловероятно, что эти люди будут отвоеваны Джонсоном, который однажды сказал, что подход Мэй к брекситу был настолько мягким, что это было равносильно привязыванию жилета-самоубийцы к британской конституции и передаче детонатора в Брюссель.



Таким образом, даже несмотря на голоса депутатов от партии северно-ирландских демократических юнионистов, которые едва ли были надежными союзниками, трижды отказавшимися поддержать майскую сделку, отсутствие поддержки Джонсона со стороны большинства - это катастрофа, которая должна была случиться. Джонсон, давайте не будем забывать, дал серьезные гарантии, которые могут закончить его премьерство, если не будут исполнены.



31 октября он гарантировал брекситу «в любом случае». Однако, хотя Парламент до сих пор не понимает, за какую именно форму сделки о Brexit он, в конце концов, проголосует, он был однозначен с одной стороны - он не согласен на Brexit.



Хотя не существует единого конституционного рычага, Парламент может вынудить Джонсона вывести Великобританию из ЕС без сделки, если он намерен это сделать, но для исполнительной ветви власти (Джонсона) будет создан исключительный прецедент игнорирования прямой инструкции от законодательной ветви власти (парламента). Особенно по вопросу, столь важному для будущего нации.



Одним из вариантов в рамках парламентской поддержки является вотум доверия. Если Джонсон потеряет хотя бы один голос, пусть даже и в узком смысле, такой сценарий свергнет его правительство, хотя бы временно.



И если вы посмотрите на публичные комментарии, сделанные теми консервативными законодателями, которые выступили против того, чтобы Джонсон стал премьер-министром, нетрудно понять, откуда взялись голоса повстанцев.



Так что, всего через 10 дней работы Джонсон не может расслабиться по причине подобного результата дополнительных выборов. Этого и следовало ожидать - консерваторы отставали почти во всех опросах, проводившихся до голосования. Но это выбивает ветер из парусов Джонсона и напоминает ему о парламентском кошмаре, ожидающем его в сентябре.



Рассматривая свою судьбу, возможно, Джонсон придет к такому же выводу, к какому ранее пришла Тереза Мэй, и попытается создать консервативное большинство в парламенте на досрочных выборах. Это может показаться актом высшей глупости, учитывая то, что случилось с Мэй. Но дело в том, что когда Джонсон пришел на Даунинг-стрит, он сделал это в гораздо более слабой позиции - и с меньшим количеством вариантов - чем его предшественница.



По материалам www.edition.cnn.com