Борис Джонсон может стать последним премьер-министром Великобритании Сегодня в 09:46 Внешняя политика 99 Васильева Елена 1 Изображение

В частности, он хочет, чтобы все знали, что он любит и ценит Союз между четырьмя нациями, которые составляют Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.



К сожалению для Джонсона, эта любовь не всегда взаимна. Во время своих визитов в четыре страны, входящие в состав Великобритании, в начале этой недели Джонсон столкнулся с рядом протестов, выражающих несогласие с его подходом к брекситу, который должен состояться «во что бы то ни стало». Джонсон не стесняется своего намерения покинуть ЕС 31 октября. И он четко дал понять, что сделает это без сделки.



В Шотландии его освистали проевропейские и про-шотландские сторонники независимости. Никола Стерджен, первый министр Шотландии и лидер шотландской Национальной партии, выступающей за независимость, заявила местным СМИ, что у Джонсона не хватило «мужества» встретиться с шотландцами во время его визита.



В Уэльсе его критиковали за то, что у него не было плана по предотвращению наиболее серьезных последствий брексита без сделки, особенно для валлийских фермеров. Марк Дрейкфилд, первый министр Уэльса, сказал, что Джонсон продемонстрировал «глубокую озабоченность отсутствием деталей».



А в Северной Ирландии, которая сталкивается с самыми серьезными последствиями бездействия по поводу заключения надлежащего договора о брексит - установлением жесткой границы с Республикой Ирландия и ужасающей реальностью возвращения к темным дням насилия на религиозной почве - Джонсона встретили протестующие с плакатами, говорящими что «Brexit означает границы».



Он также не пользуется популярностью в провинции после того, как сравнил пересечение границы с поездками между лондонскими районами, - он с легкостью игнорирует многолетний конфликт, в котором погибло более 3000 человек. Его несерьезное отношение к мирному процессу в Северной Ирландии продолжалось во время его предвыборной кампании, когда он, казалось, был плохо осведомлен о тонкостях возобновления приостановленных соглашений о разделении власти.



Это проблема для премьер-министра, премьерство которого держится на двух основных тезисах: завершении процесса брексита, во что бы то ни сктало, 31 октября и объединении его страны.



Сохранение Союза имеет решающее значение для партии, которую сейчас возглавляет Джонсон, формально называемой Консервативной и Юнионистской партией. Однако юнионизм уже не так моден, как когда-то среди британского электората, и это стало особенно актуально после референдума по брекситу.



«Я бы совсем не удивился, если бы историки впоследствии не рассматривали выход из Евросоюза без сделки как событие, разрушающее Великобританию», - говорит Роб Форд, профессор политики в Университете Манчестера. Форд объясняет, что сильнейшая поддержка брексит исходит от английских националистических избирателей, которым не безразличен Союз. «Они считают сделку, как нечто не слишком важное. И когда они рассматривают это как препятствие для брексита, они легко принесут это в жертву своим интересам».



Так, в Англии, самой густонаселенной и влиятельной части Великобритании, брексит более тесно связан с первенством Англии, а, следовательно, и первенством Великобритании. И здесь все становится гораздо более интересным.



В Ирландском море все выглядит иначе. Самая активная поддержка брексита в Северной Ирландии исходит от юнионистов, которые считают немыслимым любое отделение от материковой части Великобритании. Если речь идет о выборе границы между Республикой Ирландия или морской границей с Великобританией, она будет всегда прежней.



На оборотной стороне юнионизма - ирландский республиканизм, который любой ценой не желает установления границ между двумя Ирландиями. Самые жесткие ирландские республиканцы в конечном итоге хотели бы воссоединения Северной Ирландии с остальной Ирландией.



Недавний опрос североирландской «Life and Times» подтвердил, что в контексте брекситлюди, которые считают себя ирландцами, все еще выступают за объединенную Ирландию, в то время как те, кто чувствует себя более британцами, усилили свою оппозицию объединению. Тем не менее, опрос также показал, что за последние 20 лет больше жителей Северной Ирландии, чем когда-либо, не идентифицировали себя ни как юнионисты, ни как республиканцы.



И хотя эта группа не может быть активными болельщиками за объединенную Ирландию, они начинают рассматривать ее как неизбежное последствие брексита без сделки.



Проще говоря, «люди, которые уже сочувствуют ирландскому единству, говорят, что брексит все больше склоняет их на сторону объединения двух Ирландий, в то время как те, кто уже выступает против ирландского единства, говорят, что брексит делает их его противниками», - объясняет Кэти Хейворд, старший научный сотрудник аналитического центра «Великобритания в меняющейся Европе».



В Шотландии «оппозиция независимости теперь выстраивается в поддержку брексит», говорит Роб Форд. Он объясняет, что когда национальная партия Шотландии приняла второе голосование за независимость, чтобы вступить в ЕС, шотландцы-евроскептики подумают: «Почему мы должны обменять правила, навязываемые из Лондона на правила из Брюсселя?»



Это оставило поле широко открытым для Николы Стерджен и ее национальной партии, чтобы стать проевропейской партией в Шотландии.



В 2014 году Шотландия проголосовала за независимость. Она проголосовала за то, чтобы остаться в Великобритании с перевесом всего в 55% против 45%. В то время референдум назвали таким, что проводится «раз в поколение». Затем случился брексит.



Когда задумываешься о том, что 62% Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС, и что Консервативная партия Джонсона сейчас агитирует за самую жесткую форму брексита, начинаешь понимать, почему шотландские националисты настроены оптимистично по поводу второго голосования за независимость.



Так, в Северной Ирландии и Шотландии большинство из оставшихся (56% и 62% соответственно) вполне может отойти от Союза. Картина немного отличается в Уэльсе, который проголосовал за выход из ЕС и не имеет сильного движения за независимость.



Но в Уэльсе есть сильное националистическое движение, которое исторически не любит Консервативную партию и ненавидит безоговорочную риторику Джонсона. Самая большая проблема Джонсона здесь - отчуждение этих избирателей и фактическая передача парламентских мест в Уэльсе оппозиционным партиям.



В качестве примера можно привести избрание в четверг в валлийском регионе Брекон и Радноршир, когда один из его собственных законодателей был лишен своего места в парламенте. Несмотря на всплеск популярности его Консервативной партии в опросах общественного мнения, сообщения о «популярности Бориса», вначале казавшиеся безапелляционными, оказались преждевременными.



Премьерство Бориса Джонсона может быть, в конечном счете, определено борьбой между националистическими движениями. Если первые дни его пребывания у власти пройдут гладко, это означает удвоение голосов англичан. И, как объясняет Роб Форд, «по сравнению с любой другой группой националистов, они 600-фунтовые гориллы в борьбе между всеми националистами Великобритании. Они могут выбросить с ринга всех остальных».



Кажется маловероятным, что политика Джонсона за брексит на любых условиях может сгладить все четыре угла Великобритании, по крайней мере, до того, как брексит состоится. Если бы выборы были внезапно назначены - чего ожидают большинство наблюдателей в Великобритании - тогда обращение ко всему Союзу не было бы мудрой избирательной стратегией.



И если английская горилла действительно выбросит остальную часть Великобритании с ринга, ее меньшие братья и сестры могут решить не лезть обратно. И есть очень хороший шанс, что избирателям Англии это не особо понравится.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Рабочая групп ГД обсудит причины и меры предотвращения лесных пожаров Сегодня в 09:03 Государство Премьерство Бориса Джонсона висит на волоске 2 августа в 19:08 Внешняя политика Содержащиеся в окурках сигарет токсичные вещества несут угрозу для окружающей среды 2 августа в 14:03 Общество Большинство россиян занимаются поиском работы через знакомых 2 августа в 12:15 Рынок труда