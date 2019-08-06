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Рябков: США - могильщики ДРСМД
5 августа в 14:57 Внешняя политика 0 167 Васильева Елена
Вина за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) полностью лежит на США. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Он сказал: «Вина за это целиком и полностью на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру выхода из него. Между тем Россия последовательно и до самого последнего момента выступала за его сохранение. Соответственно, утверждать, как это делают некоторые официальные лица за рубежом, а также отдельные средства массовой информации, будто бы наша страна тоже вышла из договора и разделяет с американцами ответственность, абсолютно некорректно».
Рябков подчеркнул: «Напротив, Россия сделала максимум возможного для спасения ДРСМД».
Дипломат также заявил, что решением ликвидировать договор США нанесли ощутимый удар по системе контроля над вооружениями, создававшейся десятилетиями. Замглавы МИД РФ добавил: «Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стабильности».
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