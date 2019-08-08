Даже надлежащий конституционный кризис в Великобритании невозможен 7 августа в 15:54 Внешняя политика 144 Васильева Елена 1 Изображение

Мэй была вынуждена уйти в отставку после того, как британские законодатели отказались ратифицировать сделку о brexit, которую она трижды заключила с Европейским союзом, а также не смогли договориться о каком-либо альтернативном исходе.



Таким образом, хотя в Великобритании уже есть новый премьер-министр, у нее нет нового парламента. Вскоре Джонсону придется столкнуться с этой реальностью.



На первый взгляд, план Джонсона по brexit проще, чем план Мэй: получить новое соглашение с ЕС или покинуть еврозону 31 октября без каких-либо сделок. Учитывая, что ЕС неоднократно заявлял, что сделка, заключавшаяся с Мэй, официально известная как Соглашение об отсрочке, не подлежит пересмотру, никакая сделка не предвидится.



Проблема Джонсона в том, что среди тех отвергнутых альтернатив брексита, как вы уже догадались, был и выход из ЕС без сделки. На бумаге это оставляет Великобританию в так называемом конституционном кризисе.



Великобритания отличается от большинства западных стран тем, что у нее нет письменной конституции. Вместо этого она опирается на конституционный прецедент и конвенцию, изложенную в законе или предыдущих актах парламента.



Тем не менее, brexit привел к такому количеству политических аномалий, что без прецедента или письменной конституции, к которой можно было бы прибегнуть, политический класс начал пытаться с этим справляться.



«Проблема в том, что с конституцией происходит множество вещей, и многое из этого происходит в новых, совершенно не проверенных областях», - говорит Кэтрин Хэддон, старший научный сотрудник Института правительства. «Несмотря на то, что в законе записаны некоторые вещи о том, что происходит, когда, как это на самом деле происходит, это непроверенная территория».



Эта конституционная двусмысленность привела к всеобъемлющим спорам о том, что должно произойти дальше.



Когда 3 сентября парламент вернется с летних каникул, Джонсон вполне может столкнуться с недоверием к своему правительству.



Это голосование, в котором Джонсон и его команда не могут рассчитывать на победу. В настоящее время у него парламентское большинство всего в один голос. И некоторые из его собственных консервативных законодателей намекают, что они считают блокирование выхода из Евросоюза без сделки важнее лояльности партии.



Тем не менее, потеря этого единственного голоса не будет означать, что Джонсон будет остановлен. Это также не означает, что никакой сделки автоматически не избежать.



После потери вотума доверия у действующего правительства по закону есть 14 дней, чтобы попытаться вернуть доверие Палаты общин и возобновить управление. Если этого не сделать, то назначаются досрочные всеобщие выборы. До тех пор, пока эти выборы не пройдут, временное правительство (вероятно, действующее правительство) управляет страной.



Проблема всего вышеперечисленного заключается в том, что закон, на который он опирается, Закон о парламентских выборах с фиксированным сроком действия, появился только в 2011 году, и это означает, что нет прецедента его использования для переизбрания правительства. «Хотя он и рассказывает нам о процедуре, посредством которой могут состояться досрочные выборы, это не помогает соблюсти процедуру в мельчайших подробностях, например, когда нужно уходить действующему правительству и как его заменить», - говорит Эндрю Блик из Конституционного общества Великобритании.



Сам закон не уточняет, когда именно должны состояться эти выборы. Это означает, что, несмотря на потерю вотума доверия, Джонсон мог бы сидеть на Даунинг-стрит неделями, если не месяцами.



Даже при нормальных обстоятельствах временное правительство было бы далеко от идеала в стране, которая привыкла к управлению правительствами с явным парламентским большинством. Но с приближением крайнего срока brexit, Великобритания приближается к точке конституционного кризиса.



Следующий саммит Совета ЕС состоится 17 октября - за две недели до дня brexit. В настоящее время это единственный шанс для Великобритании отложить brexit и избежать выхода из ЕС без сделки. Это можно провести независимо от того, кто бы ни возглавлял правительство на данном этапе, чтобы представлять Великобританию. Если этим человеком является Джонсон, он может попросить о продлении. Если он решит не делать этого, то сделка Терезы Мэй остается не подписанной в Лондоне и Брюсселе, а это означает, что время истекло, и все кончено.



Не все согласны с тем, что это единственно возможный вариант развития событий. Доминик Грив, бывший генеральный прокурор Великобритании, считает, что, учитывая беспрецедентный кризис, законодатели должны попытаться сформировать межпартийное временное правительство национального единства в течение 14 дней после того, как Джонсон потеряет вотум доверия.



Это временное правительство сможет запросить продление brexit у ЕС, возможно, письмом, давая Великобритании время для выборов и для наведения порядка у себя дома. К сожалению, это тоже совершенно беспрецедентно и зависит исключительно от конституционных норм, которые создаются на месте, по факту развития событий. Все это время для Джонсона было бы совершенно законно оставаться у власти.



Даже если Джонсон решит сидеть, сложа руки, некоторые законодатели полагают, что могут заставить его отложить brexit. В последние дни те, кто не соглашался на выход из ЕС без сделки, указывали на то, что называется «Руководство Кабинета министров», которое консультирует временное правительство о том, что оно должно и что не должно делать.



Однако, решающий фактор состоит в том, что временное правительство не имеет доверия Палаты общин. Поэтому, как указывает Хэддон, один из вариантов интерпретации дальнейшего развития событий заключается в том, что временное правительство будет «ограничено в том, что оно может делать, и должно действовать в национальных интересах с оппозиционными партиями».



Однако даже это всего лишь интерпретация. И, как недавно заявил председатель Консервативной партии Джонсона, любое правительство, возглавляемое Джонсоном, «не собирается инициировать всеобщие выборы» до 31 октября. Таким образом, выход из еврозоны без сделки снова появляется на горизонте.



Без письменной конституции и прецедента для руководства это все становится полем политической битвы. В последние недели были сделаны всевозможные дикие предположения.

Некоторые даже предположили, что королева, традиционно аполитичный глава Великобритании, может принять участие в разрешении данной ситуации.

Как это ни смешно, Блик говорит, что «единственная твердая правовая позиция во всем этом заключается в том, что теоретически королева назначает и может увольнять премьер-министра».



И, как указывает Блик, «поскольку выдвигаются такие резко расходящиеся толкования, политикам будет сложнее разобраться в этом между собой ... Я уверен, что дворец обеспокоен этим».



От перетасовки премьер-министров до написания писем в ЕС и увольнения Бориса Джонсона королевой, brexit может выглядеть довольно сюрреалистично. Тем не менее, из-за того, что британским политикам совершенно нечем руководствоваться в этом беспорядке, трудно увидеть, как ссорящиеся законодатели закончат этот кошмар в ближайшее время.



И, хотя три года назад выход из ЕС без сделки казался маловероятным, только дурак может что-то исключить на данном этапе.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Путин и Зеленский обсудили урегулирование в Донбассе 7 августа в 16:18 Внешняя политика Проверка на профпригодность: риэлторы будут сдавать экзамены 7 августа в 15:33 Недвижимость Более половины россиян имеют непогашенные кредиты 7 августа в 14:57 Общество В Минздраве считают необходимым дать доступ работодателям к медкартам работников 7 августа в 14:18 Медицина