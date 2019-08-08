Путин и Зеленский обсудили урегулирование в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить дальнейшие обстрелы ВСУ населенных пунктов в Донбассе, поскольку они приводят к жертвам среди мирных граждан. Об этом пресс-служба Кремля сообщила по итогам состоявшегося по инициативе украинской стороны телефонного разговора лидеров двух стран.



В сообщении пресс-службы Кремля сказано: «В ходе обсуждения проблематики урегулирования на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения. Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения».



Стороны также обсуждали активизацию процесса возвращения удерживаемых лиц. В сообщении сказано: «Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц».



Главы государств также подтвердили «исключительную важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса». В Кремле добавили: «В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской контактной группы».



Путин и Зеленский обсудили также перспективы сотрудничества в «нормандском формате».