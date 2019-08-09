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Медведев: Россия продолжит оказывать помощь и поддержку республике Киргизстан

Сегодня в 10:29 Внешняя политика 0 77 Васильева Елена
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Россия будет и далее оказывать Киргизии поддержку и помощь, заявил сегодня в ходе встречи с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заверил киргизского лидера: «У нас действительно очень хорошие продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру - республике Киргизстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом».

Он сообщил, что обсудил с президентом России вопросы двусторонних отношений в преддверии поездки заседание Евразийского межправсовета. Медведев сказал: «Хочу передать привет от Владимира Владимировича Путина. Перед поездкой сюда мы как раз обсуждали наши отношения и целый ряд других вопросов».

Российский премьер уверен, что «сегодняшние встречи внесут свой вклад в копилку двустороннего партнерства между нашими странами».

Жээнбеков, в свою очередь, подчеркнул, что страны на высшем уровне ведут в последние годы плодотворный диалог. Глава республики сказал: «Мы всегда чувствуем вашу поддержку. И вас в Киргизстане знают, как настоящего друга, который вносит вклад в наше стратегическое партнерство. И мы считаем Вас нашим близким другом. Вы всегда особенно относитесь к Киргизстану».

Жээнбеков также отметил финансовую помощь и техническую поддержку, предоставленную Россией при проведении саммита ШОС.
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