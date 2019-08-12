Европа не так уж и боится Бориса Джонсона 12 августа в 11:07 Внешняя политика 252 Васильева Елена 1 Изображение

В этом вопросе его политика всегда была слишком очевидной. Во время своей предвыборной кампании Джонсон неоднократно заявлял, что, если он станет премьер-министром, он ускорит подготовку к выходу из Европейского Союза без заключения сделки.



Логика выглядит примерно так: Brexit без сделки нанесет ущерб не только Великобритании, но и европейским странам. И, увидев, что Джонсон серьезен, Европа, в конце концов, задумается и пересмотрит соглашение, которое было оговорено в прошлом году (и с тех пор парламент Великобритании трижды отклонял его).



С момента вступления в должность Джонсон точно не смягчил свой подход. Он привел множество сторонников жесткого Brexitв свой кабинет и в свою команду консультантов, и за последние несколько недель ни одна сделка, которая хотя бы с минимальной вероятностью могла бы быть подписана, не была предложена, и едва ли кто-то верит, что это в принципе может произойти.



Но если цель всего этого состоит в том, чтобы напугать ЕС, это не работает. «С тех пор, как была инициирована статья 50, мы знали, что сделка невозможна. Вот почему мы готовились к ней задолго до Великобритании», - сказал CNN один из европейских чиновников.



Брюссель, безусловно, выглядит вполне раскованным в данной ситуации. «Угроза отсутствия сделки ни к чему не приведет с ЕС, - сказала Джорджина Райт, старший научный сотрудник Института правительства. - Угрозами нельзя изменить чье-либо мнение, только надежными альтернативами».



Альтернативы, о которых говорит Райт, относятся к конкретному разделу соглашения о выходе Великобритании из еврозоны. А именно, предотвращению возвращения жесткой границы между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Республикой Ирландия, которая является частью ЕС.



Именно этот вопрос является самой большой проблемой сторонников брексита в существующей сделке, поскольку она в некоторых отношениях удерживает Великобританию в привязке к ЕС, предотвращая чистый разрыв с Европейским Союзом, и, следовательно, не учитывает результат референдума.



Проблема в том, что сохранение данного пункта в сделке - красная линия для Ирландии. Как указывает Райт, «единство 27 [стран ЕС] является наиболее важной вещью. Именно поэтому ЕС является невероятно мощным игроком в переговорах с третьими сторонами». Таким образом, красная линия для Ирландии становится красной линией для всего ЕС, и на этом все.



Джонсон официально заявил о своей жесткой позиции по поводу границы между двумя Ирландиями. Его ведущие участники переговоров по Brexit уже побывали в Брюсселе и сказали, что с точки зрения Лондона исключение из договора пункта об ирландской границе является отправной точкой для повторных переговоров. В противном случае Великобритания покинет ЕС 31 октября без сделки.



Но абсолютизм Джонсона, похоже, далек от того, чтобы произвести сильное впечатление в Брюсселе. Когда в сентябре Европейский парламент возобновит работу, ожидается, что он примет резолюцию, подтверждающую его приверженность существующему соглашению о выходе Британии, и вновь подтвердит свое мнение о том, что это единственная сделка, которую Великобритания может получить.



Логическим завершением этого противостояния является то, что Джонсон примет участие в саммите Европейского Совета лидеров ЕС 17 октября, и никакой новой сделки не будет предложено, и Джонсон откажется просить об очередном продлении срока действия Brexit, чтобы избежать выхода без сделки.



Итак, учитывая тот факт, что законодатели в Брюсселе признают, что брексит без сделки плох для Европы, также как и для Великобритании, почему они еще не перешли в режим паники?



Одна из причин - гнев. Чиновники в Комиссии ЕС в частном порядке возмущены тем, что Великобритания пытается запугать Ирландию, чтобы она потребовала внесения изменений. «Великобритания инициировала статью 50, Великобритания не приняла нашу сделку, и только Великобритания может отменить статью 50. Обвинять нас - особенно Ирландию - в том, что они создали ситуацию, возмутительно», - сказал один из представителей ЕС.



Они также недовольны тем, что Джонсон и его правительство пытаются возложить вину за отсутствие прогресса на Брюссель. Майкл Гов, один из министров кабинета Джонсона, сказал на этой неделе, что он опечален, что ЕС «отказывается вести переговоры с Великобританией».



Другой брюссельский источник с подробными сведениями о переговорах сказал: «Борис пытается усилить игру в обвинения, но мы не собираемся ее поддерживать. Сохраняйте спокойствие, сохраняйте единство. Это наша политика». Хотя для ЕС может показаться заманчивым, наброситься на Великобританию, вместо того, чтобы придерживаться своей ранее заявленной позиции и не проявлять никаких эмоций.



Вторая причина отсутствия паники состоит в том, что люди в Брюсселе воспринимают все, что Джонсон говорит, с достаточной долей скептицизма. У Джонсона уже были прецеденты внезапных перемен точки зрения, и никто не исключает возможности того, что на саммите ЕС 17 октября он потребует еще одного продления Brexit, если это будет ему политически выгодно.



«Они предполагают, что Борис Джонсон попросит продлить срок и это заявление прозвучит так, будто это не его выбор, а его принуждают к этому либо его собственный парламент, либо ЕС», - сказала Райт.



В то время как это может звучать как политика камикадзе для человека, который сказал, что он завершит процесс Brexit 31 октября «в любом случае», политическая ситуация в Британии может сделать еще одно продление более предпочтительным вариантом для Джонсона.



У Джонсона парламентское большинство всего в один голос. Это делает его уязвимым для потери вотума недоверия. И хотя свержение его правительства не остановит Brexit без сделки автоматически, это может вызвать серию событий, которые приведут к тому, что он запросит продление Brexit.



Если парламент свергнет правительство, вполне вероятно, что Джонсону придется провести всеобщие выборы. Тогда эти выборы стали бы одним из самых обсуждаемых вопросов в Британии и в Брюсселе. Некоторые думают, что Джонсон может пойти на всеобщие выборы после даты Brexit, имея в виду, что теоретически он может довести до Brexit без сделки безо всяких препятствий.



Дело в том, что если выход из ЕС без сделки на самом деле является настолько катастрофическим, как некоторые предсказывали, то трудно понять, как это могло бы помочь Джонсону во время избирательной кампании. В этот момент этот фактор сыграет против него.



Однако если он потеряет вотум доверия, Джонсон теоретически может разыграть другую карту. Он может запросить продление, а затем немедленно обрушиться на тех, кто, по его словам, заставил его сделать это - большинство парламента, которое не хочет покидать еврозону без сделки. Это может превратить всеобщие выборы в борьбу между людьми, которые «украли» брексит, и человеком, который, имея более значительное большинство в парламенте, наконец-то выполнит свою работу.



«Не секрет, что мы считаем, что выборы неизбежны, - сказал источник в Брюсселе. - Вся эта риторика игры с обвинениями, вероятно, предназначена для внутренней аудитории, а не для нас».



Если это произойдет и Джонсон получит парламентское большинство, тогда ожидаемо, ситуация обострится. У Джонсона будет мандат на завершение «брексита без сделки», и у него будет большинство, чтобы сделать это. Он, вероятно, вернется к своему плану попыток напугать Брюссель, и вынудить Евросоюз пойти на уступки.



Между тем, неизбежной реальностью является то, что ЕС думает, что он готов к брекситу без сделки, и его терпение по отношению к Великобритании, практически истощилось. И если мы достигнем этой точки, то, возможно, не чиновники в Брюсселе будут бояться Brexit без сделки. А Борис Джонсон должен принимать важные решения, и у него не так много времени, чтобы их все-таки принять.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Вступили в силу расширяющие список участников военной ипотеки изменения закона Сегодня в 09:01 Ипотека Трамп сам приведет себя к импичменту 12 августа в 16:29 Внешняя политика ЦБ РФ повысил курс доллара на 13 августа до 65,43 рубля 12 августа в 15:31 Финансовые рынки В ГД внесен законопроект, которым расширяются возможности для выделения жилья детям-сиротам 12 августа в 14:56 Государство