Трамп сам приведет себя к импичменту 12 августа в 16:29 Внешняя политика 190 Васильева Елена 1 Изображение

Правильно, президент Дональд Трамп предположил, что бывший президент Билл Клинтон был причастен к убийству.



Оказывается, спикер Нэнси Пелоси, возможно, была все же права, когда говорила о том, что Трамп «сам приведет себя к импичменту» несколько месяцев назад. В августе этого года Трамп, кажется, уже находится на этом пути.



Несмотря на продолжающийся скептицизм со стороны демократических лидеров, приближение к импичменту ускорилось. Более 50% демократов в Палате представителей, в том числе некоторые законодатели из районов с умеренными политическими взглядами, заявили о своей поддержке процедуры импичмента.



Даже председатель судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер, всегода поддерживающий моральный дух партии, заявил, что поддерживает идею импичмента, и утверждал, что официальное разбирательство по делу об импичменте уже ведется. Он сказал корреспонденту CNN Эрин Бернетт: «Это - формальная процедура импичмента. Мы исследуем все доказательства, собираем доказательства. И когда мы закончим - мы надеемся, к концу года - мы проголосуем, чтобы (послать) статьи об импичменте в Белый Дом. Или мы не будем. Это решение, которое мы вынуждены будем принять. Но это именно тот процесс, в котором мы сейчас находимся».



Надлер сделал больше, чем любой другой высокопоставленный демократ, говоря о слове «я» и доводя дело до общественности за то, что дело продвигалось со слушаниями - работой лидеров оппозиции в эти исторические моменты.



Не ясно, являются ли именно показания Роберта Мюллера перед Палатой представителей причиной ускорения процесса импичмента. Хотя суть презентации Мюллера была разрушительной, как и письменный отчет, именно сам Трамп был движущей силой, побуждающей демократов занять подобную позицию.



Трамп продолжает делать больше, чем кто-либо другой, для поддержания политического импульса, необходимого для того, чтобы демократы не откладывали вариант импичмента. Хотя самоимпичмент выглядит сам по себе глупо, правда, что собственные вопиющие действия Трампа заставили демократов продолжать думать о тех драматических шагах, которые могут быть необходимы для сдерживания этого безудержного президентства.



Продолжающееся принятие Трампом белой националистической риторики, если не политики, продолжает тревожить многих по всей стране. Это началось с его твита, в котором говорилось, что четыре молодых демократических законодателя, которые были среди его самых ярых критиков, должны «вернуться и помочь исправить полностью разрушенные и зараженные преступностью места, из которых они пришли». Затем он продолжил свой расово насыщенный взрыв в Твиттере против республиканца Элайджи Каммингса, представляющего Балтимор и Мэриленд. А затем произошла ужасная стрельба в Эль-Пасо, где сумасшедший убийца якобы использовал то же самое слово - «вторжение», что и президент, чтобы описать иммигрантов в манифесте, прежде чем он приготовился убивать невинных мексиканцев в «Уолмарте».



Последующий ответ президента в Эль-Пасо - сделать одобрительный жест рукой рядом с ребенком, осиротевшим во время съемок во время постановочной фотооперации, - только усугубил ситуацию.



Другими словами, причина того, что вопрос импичмента находится на рассмотрении, имеет отношение не столько к отчету Мюллера, сколько к собственным действиям президента. Точно так же, как атаки президента Эндрю Джонсона на «Реконструкцию» подогрели импичмент против него, крайне правая политика президента побуждает демократов рассмотреть вопрос о голосовании за импичмент - даже если республиканцы Сената неизбежно предотвратят его снятие с должности.



Чем хуже ведет себя президент и чем яснее становится реальное влияние его действий на мир, тем легче демократам будет официально заявить, что препятствовать правосудию в серьезном расследовании неприемлемо. Он пытался, именно такие выводы можно сделать на основании доклада Мюллера, «задушить» активность следователей так, как президент Ричард Никсон даже не мог себе представить.



Подобное голосование - все еще далекая перспектива. Опасения Пелоси, что в умеренных районах возникнет отрицательная реакция на процедуру импичмента, вполне реальны и не исчезли. До тех пор, пока за ней не будет весь Демократический совет, она, скорее всего, не захочет оказывать ей полную поддержку.



Трамп, однако, продолжает делать все, чтобы приблизить собственный импичмент. Его президентство сошло с рельсов, и он играет с огнем расизма, нативизма и социального раскола, который опасен - если не смертелен.



Его риторика становится все более взрывоопасной, поскольку выборы приближаются. Его ретвит о Клинтонах уводит общество к новой беспрецедентной теории о том, как далеко он способен зайти.



На протяжении всего своего пребывания в должности Трамп был своим собственным злейшим врагом. Любой другой действующий президент с относительным миром за границей, хорошей экономикой и объединенной партией был бы хорош для переизбрания. Тем не менее, он показывает нации каждый день огромные риски повторно дать ему власть. Есть причина, по которой его рейтинги одобрения оставались исторически низкими, и что он никогда не мог взломать поддержку большинства.



Дела у Трампа будут продвигаться только хуже, а не лучше. Те, кто продолжает ждать «поворотного пункта» к нормальной жизни, просто не обращают внимания на предупреждающие сигналы. Чем ярче станет кампания 2020 года, тем агрессивнее он будет действовать. Каждая опора его риторического арсенала - охватывающая нативизм, требующая расследований и распространяющая теории заговора, отрицающая закон и порядок, как и поддержка насилия - останется в центре внимания. С каждым ударом по своим оппонентам он будет продолжать давать демократам больше сил, чтобы предпринимать решительные действия, чтобы, как минимум, официально заявить о том, почему такое использование президентской власти неприемлемо.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Вступили в силу расширяющие список участников военной ипотеки изменения закона Сегодня в 09:01 Ипотека ЦБ РФ повысил курс доллара на 13 августа до 65,43 рубля 12 августа в 15:31 Финансовые рынки В ГД внесен законопроект, которым расширяются возможности для выделения жилья детям-сиротам 12 августа в 14:56 Государство Отчисление студентов из вузов РФ будет происходить согласно данным искусственного интеллекта 12 августа в 14:38 Образование