Шансы на переизбрание Трампа тают с каждым днем Сегодня в 11:48 Внешняя политика 94 Васильева Елена 1 Изображение

Серия экономических и политических потрясений создает напряжение в международной политической системе, которую Трамп намеренно дестабилизирует.



• Фондовые рынки рушатся, поскольку предупреждающие сигналы о глобальной рецессии усугубляются опасениями, вызванными развертыванием торговой войны между США и Китаем.

• Ядерные Индия и Пакистан оказались в новом опасном противостоянии.

• Режим контроля над вооружениями, созданный после холодной войны, рушится.

• Южная Корея и Япония - основа влияния США в Азии - возрождают вековую вражду.

• Беспокойство по поводу силового подавления Пекином митингов в Гонконге растет.

• Иран и США едва избежали перехода к военному противостоянию, частично спровоцированного кампанией максимального давления президента.

• И Европейский Союз - на протяжении многих лет решающий союзник США в поддержании мировой стабильности - видит, как один из трех его самых влиятельных членов, Британия, движется к брекситу при полной поддержке со стороны Белого дома.



Трамп не вызвал всех этих кризисов. Но его действия или нежелание умерить их во многих случаях углубили раздор. И его отказ играть стабилизирующую роль, ожидаемую от президента США, создает вакуум внутри самой власти и может отвернуть от действующего президента США доже самых преданных его соратников.



Президентское мировоззрение коренится в его непреходящей вере в то, что весь мир противостоит Америке, и что сила и односторонние действия США - единственный способ сохранить уважение. Он считает, что участие в конфликтах за рубежом неизбежно приводит к дорогостоящим обязательствам и кровавым катастрофам, таким как война в Ираке.



Но внешнеполитические достижения Трампа - помимо нагромождения лести со стороны лидеров, намеревающихся использовать его жажду похвалы - в лучшем случае сомнительны. Он может утверждать, что завершил операцию, начатую администрацией Обамы по искоренению ИГИЛ. И в Вашингтоне признают, что экономическую политику Китая необходимо оспаривать. Но США и остальной мир узнают цену импровизационного подхода, в значительной степени предназначенного для удовлетворения внутриполитических требований Трампа, которые зачастую вырабатываются стратегически только тогда, когда нужно выложить их в Twitter.



Мрачные экономические новости среды еще более прояснили рискованность такого подхода, повышая вероятность того, что миссия Трампа перевернуть мир, может уничтожить его самого.



Надежды Трампа на еще четыре года пребывания в должности во многом зависят от экономики США.



Таким образом, биржевые данные среды, приведшие к падению мировых рынков, включая падение на 800 пунктов по индексу Dow Jones, вызвали тревогу в Белом доме.



Рынки облигаций послали сигнал раннего предупреждения о возможной рецессии, а подобные прогнозы были невероятно точны в прошлом. Экономика Германии практически замерла. Еще один ключевой двигатель мировой экономики, Китай, продемонстрировал падение промышленного производства до уровня, которого не было за последние 17 лет. Обе нации являются мишенью для злоупотребляющего пошлинами Трампа.



Эти данные являются наиболее убедительным аргументом, однако заявление Трампа о том, что «торговые войны хороши и их легко выиграть» и что неопределенность и ущерб, вызванные его экономическим поединком с президентом Китая Си Цзиньпином, оказывают давление на глобальную экономику, которая уже начала приближаться к новому кризису.



Экономика США остается стабильной после устойчивого роста в течение президентских сроков двух предыдущих глав Белого Дома.



Но президент впервые на этой неделе намекнул, что понимает, что его большая азартная игра с Китаем может нанести вред американцам, а также ослабить экономику Пекина, и тогда он отложил запланированное повышение тарифов на 150 миллиардов долларов.



«Мы делаем это перед Рождеством, на случай, если введение новых пошлин повлияет на клиентов в США», - сказал Трамп.



Однако по мере того, как падение фондового рынка ускорялось в среду, Трамп не брал на себя вину, а искал козлов отпущения.



«Мы выигрываем, по большому счету, в торговой войне против Китая. Компании бегут с рынка, а рабочие места сокращаются. Цены для нас не выросли, а в некоторых случаях - снизились, - написал президент в Твиттере. - Китай - это не наша проблема, хотя ситуация в Гонконге все усложняет. Наша проблема - Федеральный резерв. Рост ставок был слишком стремительным. Сейчас ситуация слишком усложнилась, чтобы их сокращать ...»



Но люди, знакомые с этим вопросом, сказали корреспонженту CNN Кевину Липтаку, что Трамп обеспокоен тем, что ухудшение торгового противостояния с Китаем может ослабить экономику США, как и его надежды на второй срок.



Не только по экономическим вопросам Америка при Трампе отказалась от подходов, на которые когда-то полагался остальной мир.



Дни политического насилия в Гонконге подчеркнули, как Трамп изменил характер геополитической роли Америки. Почти любой другой президент в недавней истории дал бы Пекину решительное предупреждение не прибегать к жестоким репрессиям против демонстрантов, требуя тех видов политических свобод, которые Америка давно олицетворяет.



Тем не менее, Трамп, который никогда не устает подчеркивать свои прочные отношения с главой Китая Си, оставляет впечатление, что он не допустит, чтобы подавление демонстраций изменило его цели в отношении политики Китая.



«Посмотрим, что произойдет, но я уверен, что это сработает. Надеюсь, это сработает для всех, включая Китай, кстати. Надеюсь, это сработает для всех», - заявил Трамп журналистам в среду.

Права человека влияют на внешнюю политику в течение уже 40 лет, но никогда этот вопрос не оставался настолько маловажным, как для Трампа.



Независимая организация «Внешняя политика для Америки» обвинила Трампа в уничтожении основных ценностей Америки.



«Патетическое заявление Трампа - по-видимому, попытка успокоить Китай - является еще одним позорным примером его странной привязанности к диктаторам», - говорится в заявлении группы.



Советник по национальной безопасности Джон Болтон предупредил Пекин в интервью «Голосу Америки» в среду, что американцы помнят резню на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и не потерпят повторения.



«Было бы большой ошибкой создать подобный новый прецедент в Гонконге», - сказал Болтон.

Но, как всегда, неясно, выступают ли подчиненные Трампа, даже те, которые должны вести внешнюю политику, на стороне президента. Например, министр торговли Уилбур Росс заявил в среду CNBC, что события в Гонконге являются «внутренним вопросом» Китая.



Некоторые аналитики полагают, что Китай вряд ли введет войска, чтобы подавить недовольство, чтобы не отвлекать внимание от 70-й годовщины правления коммунистической партии в октябре.



Тем не менее, интенсивное политическое давление, с которым сейчас сталкивается Си, делает еще менее вероятными уступки в торговой войне, которых требует Трамп, что может иметь для него удручающие последствия.



Гонконг - не единственная глобальная проблема, демонстрирующая, что администрация явно отстранена от событий, которые угрожают традиционному пониманию американских интересов.

Вспышка между Японией и Южной Кореей может подорвать систему альянса, которая проецирует мощь США в Азии.



Трамп нерешительно предложил выступить посредником между сторонами конфликта, но в прошлом месяце предупредил, что это будет слишком сложной задачей «на полный рабочий день».



Фонд наследия предупредил в своем новом докладе в этом месяце, что «правительство США должно сыграть важную роль в посредничестве в отношениях между Токио и Сеулом и в защите жизненно важной трехсторонней координации безопасности».



Но Трамп чаще всего говорит о двух союзниках США, когда возмущается по поводу того, что, по его мнению, является их отказом от военных гарантий США.



И его главной заботой на Корейском полуострове является защита его отношений по переписке с северокорейским тираном Ким Чен Ыном, которому он писал «очень красивые» письма, но не добился прогресса в прекращении ядерной программы изолированного от мира государства.



Между тем недавний всплеск напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном не вызвал паники в американской дипломатии, которую вызывали предшествующие столкновения между давними врагами в администрации Клинтона.



Некоторые аналитики предполагают, что предложение Трампа выступить посредником между двумя конкурентами во время визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана, похоже, стало катализатором нового витка конфликта вокруг Кашмира и фактически ускорило кризис.



Малопонятная мировая дипломатия Вашингтона побудила президента Совета по международным отношениям Ричарда Хаасса предупредить в среду о разрушительном влиянии лозунга Трампа «Америка - прежде всего».



«Кто-то должен напомнить президенту, что дипломатия является инструментом национальной безопасности и что ее игнорирование приведет к уменьшению влияния США, усилению конфликтов, уменьшению свободы и процветания и повышению требований к армии США», - написал Хаас Твиттере.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также В Microsoft велась прослушка разговоров пользователей Сегодня в 10:32 Технологии Медведев дал распоряжение начать эксперимент по маркировке инвалидных колясок 14 августа в 17:12 Государство До конца текущего года ожидается дальнейшее снижение ипотечных ставок 14 августа в 16:45 Банки и кредитование Водная блокада Крыма со стороны Украины не помешала развитию полуострова 14 августа в 15:40 Политика