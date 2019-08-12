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Лавров: испытания нарушающих ДРСМД ракет готовились Соединенными Штатами как минимум с октября прошлого года

20 августа в 19:29 Внешняя политика 0 94 Васильева Елена
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Подготовка к испытаниям ракет, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, проводилась с октября прошлого года или даже ранее. Об этом журналистам заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он сказал: «Готовилось это давно, задолго до 2 августа, когда формально истекли юридические обязательства сторон по Договору о РСМД. Это было все еще известно с октября прошлого года, когда к нам приезжал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. И он нам сказал, по-моему, я уже упомянул об этом нашим коллегам-журналистам, что заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости выйти из этого договора - это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение. Видимо, тогда, а может быть еще раньше, они начали готовить те испытания, которые произошли, которые нарушают параметры Договора о РСМД».

В понедельник Пентагон сообщил о проведении 18 августа первом после выхода из ДРСМД испытания крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными текстом данного документа характеристиками - дальностью полета более 500 км.
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