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Запланирован обмен удерживаемыми лицами с Украиной, включая моряков

21 августа в 13:26 Внешняя политика 0 160 Васильева Елена
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Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил о том, что в скором времени возможен обмен между Россией и Украиной удерживаемыми лицами, в число которых войдут и украинские моряки. Об этом он рассказал в интервью изданию «Актуальные комментарии».

Чеснаков сказал: «Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц». Он добавил, что в их число войдут и украинские моряки, задержанные в результате инцидента в Керченском проливе.

Политический эксперт отметил: «И моряков тоже. Хоть это и не вопрос «нормандского формата», а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история».

Корабли Военно-морских сил Украины нарушили 25 ноября 2018 года порядок прохождения территориальных вод РФ военными кораблями при переходе из Черного в Азовское море. Для принудительной остановки нарушителей было использовано оружие, задержанные корабли были доставлены в Керчь. Против 24 арестованных моряков было возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы РФ.
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