Запланирован обмен удерживаемыми лицами с Украиной, включая моряков

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил о том, что в скором времени возможен обмен между Россией и Украиной удерживаемыми лицами, в число которых войдут и украинские моряки. Об этом он рассказал в интервью изданию «Актуальные комментарии».



Чеснаков сказал: «Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц». Он добавил, что в их число войдут и украинские моряки, задержанные в результате инцидента в Керченском проливе.



Политический эксперт отметил: «И моряков тоже. Хоть это и не вопрос «нормандского формата», а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история».



Корабли Военно-морских сил Украины нарушили 25 ноября 2018 года порядок прохождения территориальных вод РФ военными кораблями при переходе из Черного в Азовское море. Для принудительной остановки нарушителей было использовано оружие, задержанные корабли были доставлены в Керчь. Против 24 арестованных моряков было возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы РФ.