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Путин: РФ в Совет Европы не рвется, если там ее не желают видеть

Сегодня в 08:49 Внешняя политика 0 101 Васильева Елена
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России и Совету Европы (СЕ) необходимо относиться друг к другу непредвзято и решать возникающие вопросы совместно. Об этом заявил вчера в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Он также добавил, что, если в СЕ Россию не ждут, то она в него и «не рвется».

Президент России отметил: «Мы должны относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать все, что происходит в наших странах, и искать вместе решение тех вопросов, которые возникают».

Он также добавил: «Что касается нашей работы в Совете Европы. Мы туда не рвемся, если нас там не хотят видеть. Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека».

Ниинистё, в свою очередь, заявил о важности продолжения участия РФ в Совете Европы.

Ниинистё уточнил: «С июня РФ принимает полноценное участие в работе Совета Европы. Финляндия также способствовала решению проблемы. Крайне важно, что РФ остается в европейской системе прав человека».

В апреле 2014 года делегация Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была лишена из-за событий на Украине и в Крыму права голосовать, находиться в составе руководящих органов и принимать участие в наблюдательных миссиях.

26 июня текущего года ПАСЕ одобрила резолюцию, в соответствии с которой «права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий». Все полномочия российской делегации были восстановлены в полном объеме на следующий же день, после этого российские парламентарии приступили к работе в ПАСЕ.
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