Песков: наблюдается начало диалога между президентами России и Украины

В Кремле констатируют начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, направленного на реализацию достигнутых в ходе состоявшихся ранее разговоров двух президентов договоренностей.



В комментарии к информации СМИ о предстоящем обмене удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Пока мы констатируем начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров».