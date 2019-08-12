Вернулись и заплатим: РФ заплатит в Совет Европы долги по членским взносам

Правительство России обнародовало распоряжение, которое предполагает выплату долгов по членским взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 гг. Сумма выплаты составит 54.7 млн евро; средства будут выделены из федерального бюджета.



О необходимости расчета по долгам договорились представители Минфина, Минтранспорта, Минкульта, МИД и МЧС.



Напомним, в июне текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила право голоса российской делегации после пятилетнего «перерыва». Ввиду этого, РФ заплатила членские взносы в СЕ за 2019 год в размере 33 млн евро.