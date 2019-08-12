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Вернулись и заплатим: РФ заплатит в Совет Европы долги по членским взносам

Сегодня в 17:56 Внешняя политика 0 70 Иван Тихонов
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Правительство России обнародовало распоряжение, которое предполагает выплату долгов по членским взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 гг. Сумма выплаты составит 54.7 млн евро; средства будут выделены из федерального бюджета.

О необходимости расчета по долгам договорились представители Минфина, Минтранспорта, Минкульта, МИД и МЧС.

Напомним, в июне текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила право голоса российской делегации после пятилетнего «перерыва». Ввиду этого, РФ заплатила членские взносы в СЕ за 2019 год в размере 33 млн евро.
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