Пушилин: в ответ на неисполнение Киевом минских соглашений должны быть введены санкции

Позиция украинских властей о нежелании исполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе должна привести к санкционным ограничениям со стороны, как минимум, Франции и Германии, являющихся гарантами соглашений. На это указал Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, в своем комментарии к заявлению украинских политиков о непредоставлении Донбассу особого статуса и амнистии всем сторонам, участвующим в конфликте.



В заявлении Пушилина сказано: «Заявления нового министра иностранных дел Украины о том, что Киев не намерен вносить изменения в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, не стали для нас неожиданностью. Собственно, как и предшествовавшие им пораженческие откровения Кучмы, с которыми он выступил на шестом году игнорирования минских соглашений. Говоря все эти годы о полной приверженности «Минску», украинские политики пытаются всячески избежать ответственности за невыполнение своих обязательств».



Глава ДНР напомнил об обязательной к исполнению резолюции ООН, которой закреплен комплекс мер, включающих предоставление Донбассу особого статуса и непреследовании причастных к событиям в регионе лиц. Он констатировал: «Об изменениях и корректировках текста минских соглашений не может быть и речи. Если исходить из непредвзятости мирового сообщества, гарантов минских соглашений, то в отношении Украины за нарушение договоренностей, за неисполнение взятых на себя обязательств, а также публичное озвучивание этого должностными лицами, уже должны применяться санкции, по крайней мере от Германии и Франции!».



Глава украинского МИД Вадим Пристайко 14 сентября заявил, что Украина не будет вносить в конституцию изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, и не собирается амнистировать участников конфликта. С подобными заявлениями выступал и глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кучма, заявив, что президент Владимир Зеленский также не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса.



Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов, комментируя заявления Кучмы, отметил, что все решения Украины и Донбасса должны приниматься в рамках минских договоренностей, а такие заявления «не что иное, как прямое нарушение «Минска», которое ставит под угрозу мирный процесс». Он указал, что это только разжигает конфликт в Донбассе, а не способствует его урегулированию, что обещали украинским избирателям.