Лавров: страны Запада защищают либерализм, вводя санкции и устраивая бомбардировки

Западные страны защищают либеральные санкции, одновременно занимаясь санкционной политикой, военными угрозами и бомбардировками суверенных государств. Об этом в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» написал глава МИД РФ Сергей Лавров. Текст статьи размещен на сайте МИД России.



Лавров сказал: «К слову, «либерализм», защитником которого себя позиционирует Запад, ставит в центр личность, ее права и свободы. Возникает вопрос: как с этим соотносится политика санкций, экономического удушения и неприкрытых военных угроз в отношении целого ряда независимых стран – Кубы, Ирана, Венесуэлы, КНДР, Сирии?». Он также добавил, что санкционные ограничения, в первую очередь, нарушают социально-экономические права простых людей и ухудшают их благосостояние.



Руководитель дипведомства продолжил: «Как стыкуются с императивом защиты прав человека бомбардировки суверенных стран, сознательный курс на развал их государственности, приведший к гибели сотен тысяч людей, обрекший миллионы иракцев, ливийцев, сирийцев и представителей других народов на неисчислимые страдания?». Он также напомнил, что «авантюры «арабской весны» уничтожили уникальную этноконфессиональную мозаику на Ближнем Востоке и Севере Африки».



Министр заявил, что государства, которые позиционируют себя в качестве эталона демократии «пекутся о ней только тогда, когда требуют от тех или иных стран «навести порядок» у себя дома по западным лекалам». Лавров указал на парадоксальность сложившейся ситуации: «А как только речь заходит о необходимости демократии в межгосударственных связях – тут же уходят от честного разговора или пытаются трактовать международно-правовые нормы по своему усмотрению».