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Песков: все регионы России находятся в полной безопасности

Сегодня в 15:25 Внешняя политика 0 113 Васильева Елена
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Безопасность всех без исключения российских регионов обеспечена на самом высоком уровне. Об этом в своем комментарии к высказыванию командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Хэрригана о разработанном американскими вооруженными силами плане, позволяющем взломать ПВО Калининграда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков сказал: «Не мое дело – комментировать заявления военных. Но можно сказать, что, безусловно, безопасность в самых различных ее аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне».
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