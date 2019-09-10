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Часть делегации РФ не получила визы США для участия в Генассамблее ООН
24 сентября в 15:32 Внешняя политика 0 137 Васильева Елена
Несколько членов Совфеда, а также глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были вылететь в США для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принимать в ней участие.
Об этом информагентству ТАСС сообщил Косачев.
Косачев сказал: «В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий».
Он также добавил, что визы не получили 10 членов делегации РФ. Семь из них – сотрудники МИД РФ, включаю и главу генсекретариата МИД РФ Сергея Бутина, трое – члены делегации, среди которых и Косачев.
Косачев сказал, что необходимые документы находятся в американском посольстве, но на момент вылета визы не были готовы.
Он добавил: «Российская делегация обязательно обсудит с генсеком ООН невыдачу виз членам российской делегации, которые направлялись для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН».
Согласно плана мероприятий Совфеда на текущую неделю, сенаторы должны были в составе делегации участвовать в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября.
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