Часть делегации РФ не получила визы США для участия в Генассамблее ООН

Несколько членов Совфеда, а также глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были вылететь в США для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принимать в ней участие.



Об этом информагентству ТАСС сообщил Косачев.



Косачев сказал: «В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий».



Он также добавил, что визы не получили 10 членов делегации РФ. Семь из них – сотрудники МИД РФ, включаю и главу генсекретариата МИД РФ Сергея Бутина, трое – члены делегации, среди которых и Косачев.



Косачев сказал, что необходимые документы находятся в американском посольстве, но на момент вылета визы не были готовы.



Он добавил: «Российская делегация обязательно обсудит с генсеком ООН невыдачу виз членам российской делегации, которые направлялись для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН».



Согласно плана мероприятий Совфеда на текущую неделю, сенаторы должны были в составе делегации участвовать в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября.