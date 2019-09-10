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В истории США Украина станет страной, которая привела к импичменту президента
Сегодня в 14:28 Внешняя политика 0 112 Васильева Елена
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что тот факт, что Украина оказалась причастной к началу процедуры импичмента президента США Дональда Трампа является «не очень веселой перспективой».
Климкин написал в Twitter: «Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива». Он также добавил, что весь мир теперь понимает, «на что способна Украина».
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила 24 сентября об инициировании процедуры импичмента президента Трампа после того, как в СМИ сообщили о предполагаемых попытках президента США оказать давление на главу украинского государства, целью которых являлось привлечение Украины к оказанию косвенной помощи главе вашингтонской администрации быть переизбранным на второй срок в следующем году.
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