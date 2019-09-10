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Лавров: Россия ответит США за невыдачу виз членам российской делегации
26 сентября в 13:59 Внешняя политика 0 144 Васильева Елена
Ответ Российской Федерации за невыдачу Соединенными Штатами въездных виз части делегации для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН уже готовится. Об этом заявил «Первому каналу» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Текст ответа сегодня размещен на сайте российского МИД.
Министр сказал: «Он [ответ] будет Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз».
Ранее визы не получили и не смогли выехать в Нью-Йорк для участия в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 членов российской делегации, в том числе и глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
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