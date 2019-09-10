Лавров: Россия ответит США за невыдачу виз членам российской делегации

Ответ Российской Федерации за невыдачу Соединенными Штатами въездных виз части делегации для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН уже готовится. Об этом заявил «Первому каналу» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Текст ответа сегодня размещен на сайте российского МИД.



Министр сказал: «Он [ответ] будет Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз».



Ранее визы не получили и не смогли выехать в Нью-Йорк для участия в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 членов российской делегации, в том числе и глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.