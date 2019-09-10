Лукашенко: углубление интеграции с РФ не означает потерю суверенитета Белоруссии

Белоруссия будет продолжать процесс интеграции с Россией без опасений за независимость и суверенитет страны. Об этом президент Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с украинскими журналистами.



Он сказал: «Слишком много не только досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров вокруг обсуждения наших интеграционных процессов с Россией. Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное, независимое государство».



Белоруссий президент подчеркнул: «Мы суверенны и независимы. Это наше вправо выбирать, как выстраивать эту политику. Мы будем только укреплять суверенитет и независимость, чего бы нам это ни стоило». Он заявил, что Белоруссия стремится к этому не меньше Украины.



Лукашенко сказал: «Да, на нас влияет Украина, Польша в разной степени. Балтийские страны в меньшей степени. В большей степени - Российская Федерация. Мир взаимозависимый».



Он рассказал, что вопрос суверенитета Белоруссии ранее обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко сказал: «Мы, когда с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему, я ему прямо сказал: «Если у вас в правительстве или у тебя есть мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, выбрось это из головы». Российский лидер заверил белорусского коллегу, что подобных намерений у России нет. Лукашенко отметил: «Да Господь с тобой, у нас даже нет мысли такой». Такой был ответ».



Он назвал полнейшей глупостью утверждение, что готов поставить на карту независимость страны для того, чтобы сохранить власть. Лукашенко заметил: «Плевать мне на мою эту власть. Я 25 лет президент и я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на независимой Беларуси, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми?».



Президент Белоруссии отметил: «Сейчас мы суверенны и независимы. Я что, опять под плетку должен кому-то белорусов отдать? Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну. Это мое убеждение».



Белорусский лидер не считает также, что Владимир Путин будет продлевать свои полномочия за счет, в том числе, присоединения Белоруссии к РФ.



Лукашенко сказал: «Отбросьте эти все настороженности, все эти досужие разговоры, что Путин в 2024 году хотел бы продлить власть за счет своих полномочий президента за счет Беларуси. Все это наивно. Это не для большой политики».



По его мнению, «это можно в средствах массовой информации перемывать-обмывать». Лукашенко подчеркнул: «Но это не для Путина и тем более не для меня, поскольку речь идет о перспективах, дальнейшем существовании белорусского государства».



Он добавил: «Нет даже такой идеи и мысли объединения двух государств и продления там своих полномочий . И потом, знаете, это как-то слишком мелко, вот так взять и объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия».



Он утверждает, что «Россия огромная, мощная страна, богатая». Белорусский лидер отметил: «Если уже встанет вопрос продления власти одного человека, слушайте, они найдут десяток вариантов. Но я знаю другое: у президента Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти».