В российском МИД прокомментировали новые санкции США в отношении РФ

США ввели новые рестрикции, которые препятствуют поставкам топлива военным РФ в Сирии. Этим, по мнению МИД РФ, они пытаются помешать полному искоренению терроризма на территории этой страны. Об этом сказано в распространенном сегодня комментарии российского МИД.



В ведомстве подчеркнули: «Теперь маски окончательно сброшены – речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле».



Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что борьба с террористами в Сирии продолжится несмотря на то, что Соединенные Штаты поддерживают экстремизм и незаконно оккупировали часть страны, «препятствуя прекращению сирийского конфликта». В МИД России осудили также введение новых санкционных ограничений.



В докладе МИД сказано: «Российская сторона давно с тревогой отмечала, что Вашингтон «опекает» террористов из «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и «Хейат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, хотя они – прямые наследники «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и повсеместно признаны террористическими организациями. Вводя в 2016 года санкции против российской компании «Совфрахт», обеспечивавшей доставку топлива в Сирию, и следом заблокировав значительный объем ее средств (они, кстати, до сих пор не возвращены, то есть украдены), американские власти еще прикрывались ссылками на желание надавить на Россию в крымском контексте».



В российском МИД констатировали, что введенные американской администрацией в четверг санкции стали уже 75-ми с 2011 года, когда отношения Москвы и Вашингтона стали разрушаться американской стороной.



Российские дипломаты резюмировали: «С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве».



Вчера в санкционные списки американская администрация внесла пять судов, одну компанию и трех физлиц за выполнение поставок топлива в Сирию для российских военных.