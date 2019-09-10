|
В российском МИД прокомментировали новые санкции США в отношении РФ
Сегодня в 12:00 Внешняя политика 0 105 Васильева Елена
США ввели новые рестрикции, которые препятствуют поставкам топлива военным РФ в Сирии. Этим, по мнению МИД РФ, они пытаются помешать полному искоренению терроризма на территории этой страны. Об этом сказано в распространенном сегодня комментарии российского МИД.
В ведомстве подчеркнули: «Теперь маски окончательно сброшены – речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле».
Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что борьба с террористами в Сирии продолжится несмотря на то, что Соединенные Штаты поддерживают экстремизм и незаконно оккупировали часть страны, «препятствуя прекращению сирийского конфликта». В МИД России осудили также введение новых санкционных ограничений.
В докладе МИД сказано: «Российская сторона давно с тревогой отмечала, что Вашингтон «опекает» террористов из «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и «Хейат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, хотя они – прямые наследники «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и повсеместно признаны террористическими организациями. Вводя в 2016 года санкции против российской компании «Совфрахт», обеспечивавшей доставку топлива в Сирию, и следом заблокировав значительный объем ее средств (они, кстати, до сих пор не возвращены, то есть украдены), американские власти еще прикрывались ссылками на желание надавить на Россию в крымском контексте».
В российском МИД констатировали, что введенные американской администрацией в четверг санкции стали уже 75-ми с 2011 года, когда отношения Москвы и Вашингтона стали разрушаться американской стороной.
Российские дипломаты резюмировали: «С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве».
Вчера в санкционные списки американская администрация внесла пять судов, одну компанию и трех физлиц за выполнение поставок топлива в Сирию для российских военных.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
PwC: темпы роста рынка электромобилей в РФ могут достичь 30% в ближайшие пять летСегодня в 13:25 Транспорт
В России растет количество мошеннических телефонных звонков с подменой номеровСегодня в 13:16 Банки и кредитование
Российские спецслужбы – главная угроза для стран ЕС и НАТО по мнению латвийцев26 сентября в 21:17 Внешняя политика
Россиянам запретят курить, зажигать свечи и жарить шашлык на балконах26 сентября в 17:56 Общество
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Самый богатый человек Японии опасается, что Brexit может превратить Великобританию в «слабое звено Европы» Практически половина молодых россиян готова ради покупки жилья отложить рождение ребенка Путин: необходимо внести изменения в законодательство для субсидирования ипотек в ДФО молодым семьям до 2% Банки будут оценивать заемщиков по кредитным историям родственников Песков: все регионы России находятся в полной безопасности