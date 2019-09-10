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Украина не планирует восстанавливать авиационное сообщение с Россией
27 сентября в 18:09 Внешняя политика 0 115 Васильева Елена
Украина в обозримом будущем не планирует восстановление прямого авиационного сообщения с Россией, однако железнодорожное сообщение прерывать не будет. Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил сегодня в интервью изданию «Европейская правда».
Он сказал: «Пока эта страна остается страной-агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17 [крушения малазийского авиалайнера в Донбассе, в котором Киев бездоказательно обвиняет Россию; международное расследование авиакатастрофы не завершено]. Это просто опасно для Украины. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения». Криклий заявил, что с учетом политики, ведущейся Россией в отношении Украины, «о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще».
Министр, в то же время, подчеркнул, что прерывать железнодорожное сообщение с РФ Украина не планирует. Криклий сообщил: «Это вопрос другого характера. Если говорить с политической точки зрения, то, конечно, можно было бы железнодорожное сообщение опять-таки заблокировать. Озвучу некоторые цифры. Например, за восемь месяцев 2019-го перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, а оплата за проезд составляла 3,5 млрд гривен (более $145 млн)».
Министр инфраструктуры Украины отметил: «Вы же знаете, что в сфере пассажирских перевозок эти рейсы [в Россию] - одни из немногих, которые являются прибыльными Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Белоруссию. Мы и так для экономики Белоруссии уже хорошие условия создали».
Он также добавил, что блокировка транзитных перевозок в Россию украинской стороной противоречило бы действующим нормам Всемирной торговой организации (ВТО).
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