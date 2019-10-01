Рябков: Россия ответит компенсирующими мерами на размещение ракет средней дальности в Европе

Появление ракет средней и меньшей дальности в Западной и Центральной Европе кардинально изменит ситуацию с обеспечением безопасности РФ и потребует введения Россией компенсирующих мер. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



Он отметил: «Полагаю, что появление такого рода систем в районах Центральной Европы, да и Западной Европы приведет к радикальному изменению ситуации с точки зрения задачи обеспечения нашей национальной безопасности. Все это связано с подлетным временем, с временем реагирования на тот или иной пуск. Это связано с тем, что любые системы предупреждения о ракетном нападении в любой стране не в состоянии дистанционно определить, является ли пущенное изделие оснащенным ядерным боезарядом или это та или иная система в обычном оснащении».



Дипломат продолжил: «Появление такого рода средств поражения, которые в силу своей дальности, что называется, накрывали бы значительную часть территории РФ, по крайней мере ее европейскую часть точно, если мы говорим о гипотетическом размещении такого рода систем в Европе, потребовало бы с нашей стороны компенсирующих мер».



Он заявил, что данные компенсирующие меры не должны быть обязательно связаны с размещением подобных ракет в регионах, из которых «они могли бы, что называется, доставать эти новые системы – американские или чьи-то еще». Рябков подчеркнул: «Совершенно необязательно, что только в этих районах. Поэтому уроки Карибского кризиса надо вспомнить и освежить в памяти».



Замглавы российского МИД также указал, что Россия предложила «альтернативу в форме моратория на развертывание таких систем». Он добавил: «Мы свой мораторий объявили и считаем, что ответственные политики в натовском кругу вполне могли бы предпринять аналогичный шаг».



Рябков призвал западных партнеров: «Нам же говорят все время, что НАТО – это оборонительный альянс. Мы постоянно читаем заклинания о том, что НАТО борется за мир и является гарантом безопасности. Вот и давайте, уважаемые господа, демонстрируйте на практике, как вы за мир будете дальше бороться».