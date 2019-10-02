Рябков: НАТО не готова к мораторию на размещение ракет

Разочаровывает реакция НАТО на предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом журналистам заявил сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



Он сказал: «Мораторий был объявлен президентом Владимиром Путиным 2 февраля текущего года. Реакция Североатлантического альянса в целом и входящих в него стран разочаровывает. К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру».



Замглавы российского МИД, кроме того, указал, что Россия будет продолжать работу над реализацией президентской инициативы о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Рябков добавил: «Мы будем продолжать работать над тем, чтобы эта идея была реализована, потому что альтернативой будет резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, возможно, и в других регионах».



Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил 26 сентября, что послание президента Путина было направлено циркулярно «в основные страны Европы, Азии и различные международные организации».