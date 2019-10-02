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Рябков: НАТО не готова к мораторию на размещение ракет
1 октября в 13:45 Внешняя политика 0 153 Васильева Елена
Разочаровывает реакция НАТО на предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом журналистам заявил сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он сказал: «Мораторий был объявлен президентом Владимиром Путиным 2 февраля текущего года. Реакция Североатлантического альянса в целом и входящих в него стран разочаровывает. К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру».
Замглавы российского МИД, кроме того, указал, что Россия будет продолжать работу над реализацией президентской инициативы о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Рябков добавил: «Мы будем продолжать работать над тем, чтобы эта идея была реализована, потому что альтернативой будет резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, возможно, и в других регионах».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил 26 сентября, что послание президента Путина было направлено циркулярно «в основные страны Европы, Азии и различные международные организации».
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