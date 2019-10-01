Евросоюз согласится с новой отсрочкой Brexit, если Великобритания ее попросит

Страны-члены Европейского Союза согласятся на очередное перенесение срока Brexit, если из Лондона поступит соответствующий запрос. Об этом сообщил сегодня корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран-членов в Совете ЕС.



Он сказал: «Если Лондон запросит новую отсрочку, то ЕС, вероятнее всего, согласится, так как здесь понимают, что лучше очередной перенос, чем Brexit без сделки».