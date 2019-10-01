|
Новых обменов между РФ и Украиной пока не планируется
7 октября в 13:20 Внешняя политика 0 268 Васильева Елена
Новых обменов между РФ и Украиной на данный момент на запланировано. Об этом рассказал в интервью ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к переговорному процессу по урегулированию украинского вопроса.
Эксперт уточнил: «Вадим Пристайко, возможно, имел в виду другое. Консультации по обмену задержанными ведутся не между Украиной и Россией, а между Киевом и республиками Донбасса в минской Контактной группе. В этом вопросе действительно возможен прогресс, но вряд ли такой обмен состоится до саммита «нормандской четверки» – слишком много согласований и нюансов».
Глава МИД Украины Вадим Пристайко на прошлой неделе заявлял об ожидающемся новом «масштабном обмене» удерживаемыми лицами.
В эфире ток-шоу «Право на власть» на украинском канале ТСН он сказал: «Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Персонализация тарифов ОСАГО может спровоцировать существенное подорожание полисовСегодня в 15:12 Страхование
Количество безработных снизилось в РФ за неделю на 2,5%Сегодня в 13:24 Рынок труда
Курс доллара снизился на Мосбирже до 64,81 рубляСегодня в 12:48 Финансовые рынки
В России появятся умные «лежачие полицейские»Сегодня в 12:38 Общество
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Эксперты JPMorgan: забудьте о Brexit и рецессии в Германии, пришло время покупать европейские акции РСА предлагает создать институт страховых детективов Опрос: только после решения жилищного вопроса с помощью государства треть россиян готовы завести ребенка Американская промышленность стала жертвой торговой войны Трампа Медведев: крайне важно целевое использование земель из-под расселенных аварийных домов
Архив статей