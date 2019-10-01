Новых обменов между РФ и Украиной пока не планируется

Новых обменов между РФ и Украиной на данный момент на запланировано. Об этом рассказал в интервью ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к переговорному процессу по урегулированию украинского вопроса.



Эксперт уточнил: «Вадим Пристайко, возможно, имел в виду другое. Консультации по обмену задержанными ведутся не между Украиной и Россией, а между Киевом и республиками Донбасса в минской Контактной группе. В этом вопросе действительно возможен прогресс, но вряд ли такой обмен состоится до саммита «нормандской четверки» – слишком много согласований и нюансов».



Глава МИД Украины Вадим Пристайко на прошлой неделе заявлял об ожидающемся новом «масштабном обмене» удерживаемыми лицами.



В эфире ток-шоу «Право на власть» на украинском канале ТСН он сказал: «Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен».