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США планируют выход из Договора по открытому небу

Сегодня в 10:56 Внешняя политика 0 144 Васильева Елена
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В администрации США рассматривают выход из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом в понедельник сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел.

В письме, направленному помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену, Энгел написал: «Я глубоко встревожен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас не делать столь безрассудного шага».

Конгрессмен считает: «Документ с момента вступления в силу в 2002 году обеспечивал важную военную транспарентность подписавших его стран. Выход США из договора будет на руку только России, навредит нашим союзникам, партнерам и американским интересам в области безопасности».

Энгел также отметил: «Договор позволяет США и союзникам отслеживать дислокацию российских военных. Наблюдательные полеты дают возможность собирать информацию о российских действиях на Украине».
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