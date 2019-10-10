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Путин: украинский президент не смог обеспечить развод техники и сил в Донбассе по вине националистов
11 октября в 15:23 Внешняя политика 0 135 Васильева Елена
Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить отвод воинских подразделений в рамках договоренностей о разведении сил в районах Петровского и Золотого в Донбассе, для реализации которых необходимо проявление политической воли. Об этом заявил сегодня в ходе заседания Совета глав государств СНГ президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ отметил: «Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники – ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит». Он рассказал о том, что представители ЛНР и ДНР уже несколько раз подавали украинской стороне сигналы о готовности к разведению войск, однако ответа на них не получили. Российский лидер подчеркнул: «Националисты пришли туда и не дают украинской армии уйти».
Путин уверен, что «здесь нужно проявление политической воли». Он также добавил: «Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику».
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ призвал глав стран Содружества оказать поддержку действующей власти Украины.
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