ООН поддержала позицию РФ по нарушению США их визовых обязательств

Замгенсека ООН в ходе заседания комитета по отношениям со страной пребывания поддержал позицию России по нарушению США визовых обязательств. Об этом во вторник заявил журналистам зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин по окончании заседания комитета. Со стороны ООН в заседании принимал участие замгенсека по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш.



Он сказал: «Заместитель генерального секретаря фактически поддержал нашу позицию. Она заключается в том, что США нарушили свои обязательства в отношении виз».



Дипломат добавил: «Мы смогли убедить широкий круг государств, которые принимали участие в заседании, в том, что мы стоим на правильных позициях, что наши требования справедливы, что государство пребывания фактически не выполняет своих обязательств».



Он заявил о том, что позиция Москвы на заседании нашла поддержку многих стран. Представители ЕС, по его словам, предпочли занять промежуточную позицию.



Кузьмин также отметил возможность решения данного вопроса в международном суде.



Он сказал: «Впервые четко был поставлен этот вопрос о том, что надо предпринимать конкретные действенные шаги. Часть делегаций, и мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире, а именно проведение арбитража между генеральным секретарем ООН и государством пребывания».



Он, при этом, отметил, что рассмотрение данного вопроса в арбитраже «целиком зависит от секретариата ООН». Дипломат указал: «Мы как государства – члены можем только предлагать, настаивать на этой процедуре, но последнее слово за генеральным секретарем».



Кузьмин подчеркнул также, что в будущем Россия предпочла бы избежать проведения важных встреч международного уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он отметил: «Если вопрос дошел до того, что делегации не могут выполнять свои работы, неизбежно возникает такая тема. Будем исходить из того, что назначать мероприятия ООН в США чревато риском невыдачи виз, риском того, что мероприятия будут сорваны. Будем ориентироваться на эту данность».