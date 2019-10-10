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Песков не дал оценки требованиям Украины о «роспуске» ДНР и ЛНР

16 октября в 15:37 Внешняя политика 0 224 Васильева Елена
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В Кремле пока не понимают, является ли требование Украины о «роспуске» ДНР и ЛНР отказом от выполнения обязательств в рамках минских договоренностей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу дать комментарий по поводу заявлений Киева о том, что «роспуск квазигосударственных образований ЛНР и ДНР» является обязательным условием для выполнения минских договоренностей.

Представитель Кремля заявил: «Это опять, что называется, новые вводные, по ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные – и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей - пока непонятно».

Песков напомнил и о том, что согласование минских договоренностей проводилось при участии представителей ДНР и ЛНР он подчеркнул: «Этот комплекс мер был парафирован представителями республик, и финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями этих республик. Это то, что случилось в Минске».
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