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Путин внес в ГД предложение об отзыве заявления о ратификации комиссии в рамках Женевских конвенций
Сегодня в 12:03 Внешняя политика 0 52 Васильева Елена
Президент Владимир Путин сегодня внес на рассмотрение Думы проект закона об отзыве сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года заявления о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Информацию об этом разместили в электронной базе данных Госдумы.
В рамках статьи 90 Протокола I была создана комиссия, в компетенции которой находилось «расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям», сказано в пояснительной записке к документу.
В документах также указывается, что комиссия «с 1991 года фактически не выполняет своих функций», в ее составе нет представителя РФ. В пояснительной записке уточняется: «При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным. Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают».
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