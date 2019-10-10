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Соглашение о признании виз между Россией и Белоруссией будет подписано до конца года

17 октября в 12:34 Внешняя политика 0 325 Васильева Елена
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Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией уже готово, и Москва считает его подписание возможным уже до конца текущего года. Об этом заявил журналистам сегодня статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

В ответ на соответствующий вопрос, он сказал: «Мы надеемся на это».

Замглавы МИД РФ добавил: «Оно [соглашение] готово уже достаточно длительное время, планировалось к подписанию еще в ходе визита [премьер-министра РФ] Дмитрия Медведева в Минск. Мы слышим от белорусской стороны заверения в том, что никаких проблем с точки зрения текста и препятствий для его подписания нет. Но в то же время дата пока не назначается».
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