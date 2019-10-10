Захарова: заявления Киева о роспуске ДНР и ЛНР не способствуют урегулированию ситуации в Донбассе

Призывы украинских властей к роспуску Луганской и Донецкой народных республик не способствуют мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Она пояснила: «Подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно. На наш взгляд, подобные заявления наносят удар именно по первичной задаче, а именно реализации минских договоренностей и приближению к формированию некой, обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины в различных регионах». Захарова считает, что подобные заявления «точно не имеют добавленной стоимости» в процессе мирного урегулирования ситуации в Донбассе.