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РФ внесла на рассмотрение ООН проект решения о переносе из США комитета Генассамблеи
18 октября в 12:23 Внешняя политика 0 215 Васильева Елена
РФ внесла на официальное рассмотрение ООН решение о переносе из Нью-Йорка в Женеву или Вену работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения. Об этом вчера информагентству ТАСС сообщил дипломатический источник в комитете.
Он сказал: «Документ внесен на рассмотрение комитета».
Представители России ранее заявляли о вероятности подобного решения по причине невыдачи Соединенными Штатами виз трети делегации РФ, принимающей участие в работе комитета.
Комитет по вопросам разоружения по традиции начинает работу в начале сентября и ежедневно заседает в течение месяца. Согласно официальному протоколу, документы могут вноситься на рассмотрение комитета до 17 октября, то есть делегация РФ рассматривала это решение до последнего момента.
Визовый вопрос уже стал предметом для обсуждения Комитета ООН по отношениям со страной пребывания. Представитель ООН, по словам зампостпреда РФ при организации Геннадия Кузьмина, поддерживает позицию России о нарушении Соединенными Штатами обязательств принимающей страны. Для стабильной работы Первого комитета принципиальных, однако, дискуссия принципиальных изменений не принесла.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отмечал неоднократно, что решение о смене места заседаний комитета может быть принято странами-членами организации путем всеобщего голосования, а не секретариатом.
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