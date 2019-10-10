Почему скандал Трамп – Украина не доминирует в новостях на Украине

Под красным заголовком «Теневой список персонажей: инженеры скандала Трамп – Украина», вся первая полоса была заполнена фотографиями тех, кто якобы был связан со скандалом, который в настоящее время охватывает администрацию Трампа и Украину и который побудил демократов инициировать процесс импичмента Трампа.



Под 18 различными фотографиями на этой первой странице был комментарий о том, как люди, в том числе Руди Джулиани, Гордон Сондленд и Мик Малвани, были предположительно связаны со скандалом. Твит с первой полосой был ретвитнут тысячи раз.



The Kyiv Post, которая ориентирована на экспатов на Украине и украинцев за рубежом, является исключением их правил в СМИ страны. Ольга Руденко, заместитель главного редактора газеты, сказала, что первая полоса была частью их давнего освещения скандала.



«Большая часть нашей аудитории – жители Запада, мы, естественно, находимся на пересечении украинских и западных новостей. Именно поэтому история об импичменте Трампа была одним из наших главных приоритетов», - сказала она в электронном письме.



Бывший посол США в Украине Джон Хербст сказал, что газета «представляет собой ориентированную на Запад про-реформистскую точку зрения, и я думаю, что в значительной степени это правильно».



Хербст, ныне директор Евразийского центра в Атлантическом совете, отметил, что многие СМИ на Украине принадлежат олигархам.



«[The Kyiv Post] ни в коем случае не является основным голосом СМИ на Украине», - сказал он.



В других средствах массовой информации Украины вопрос об импичменте не является главным заголовком.



«В течение первой недели или около того было много дискуссий о том, нанесет ли это геополитический ущерб Украине, - сказала Руденко. - Но затем цикл новостей продолжился, и эта история была забыта, ее затмили другие местные новости».



Дело не только в том, что происходит много других событий, требующих большего внимания, таких как война на востоке Украины или что верховный союзник экс-президента Порошенко был арестован по делу о коррупции. Кроме того, среди украинских политиков существует опасение, что центральное место их страны в скандале подорвет отношения Украины с США.



«Выживание Украины как независимого государства зависит от сильной американской поддержки, а сильная американская поддержка возможна только в том случае, если она будет исходить от обеих партий, - сказал Хербст. - Украина была проблемой для всех американских политиков с момента обретения независимости. Но слушания по импичменту ставят их единство под угрозу».



Иван Верстюк, журналист независимого издания «Новое время», сказал, что самый большой страх на Украине – это то, что слово «Украина» станет узкопартийной проблемой в Соединенных Штатах.



«Мы не хотим, чтобы средний избиратель Трампа думал, что «Украина плохая», потому что она принесла неприятности их президенту», - сказал Верстюк. В результате, политики в Украине молчат об импичменте, отметил Верстюк.



«На Украине существует консенсус в отношении того, что Украина не должна двигаться дальше и наращивать конфликт, а просто стараться сохранять абсолютное молчание, чтобы не усугубить ситуацию», - сказал он.



Кристофер Миллер, независимый журналист из Киева, работавший в BuzzFeed и на радио Free Europe, сказал, что «администрация президента [на Украине] ввела политику молчания», и только президент или его начальник штаба комментируют сложившуюся ситуацию.



Это не значит, что украинские СМИ не освещают этот вопрос. По словам Миллера, когда была опубликована запись июльского разговора между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, украинские СМИ сосредоточились на том, что Зеленский говорил Трампу, что прокурор, который изучит вопросы, которые Трамп хотел расследовать, будет «на 100% моим человеком, моим кандидатом».



Это была проблема. По словам Миллера, Украина годами пыталась вытеснить коррупцию из своей политики, и Зеленский был избран на платформе искоренения коррупции.



«После того, как он сказал Дональду Трампу, что прокурор – его человек, он стал таким же, как все президенты до него, которые использовали эту должность в качестве своей собственной для выполнения политических вендетт», - сказал Миллер.



По словам Верстюка, средства массовой информации также обсудили комментарии Зеленского из июльского заявления о том, что Франция и Германия не делают «столько, сколько должны» для Украины, и что Европейский союз не был их крупнейшим партнером.



Украинские СМИ освещают новости из США, сказал Верстюк, как и отставки бывшего специального представителя США по переговорам в Украине Курта Волкера и министра энергетики США Рика Перри, оба из которых имеют отношение к скандалу. А украинцы интересуются новостями о Трампе из-за того, что их страна в значительной мере зависит от помощи США.



«Украина пристально следит за деятельностью Трампа, она заботится о своих интересах, поэтому и интересуется, что за политик этот Трамп, - сказал Верстюк. - Так что это интересно и важно для украинского общества сейчас – у него появляется лучшее представление о том, кто такой Трамп».



Руденко, в свою очередь, сказала, что Украина попала в мировые заголовки по неправильным причинам и должна быть в заголовках, потому что это «единственная страна в Европе, страдающая от войны, вторжения».



«Это должно стать поводом для разговоров об Украине в мире, - сказала она. - К сожалению, то, что снова привлекло внимание к Украине, – это грязная кампания высокопоставленных чиновников США, подпитываемая горсткой сомнительных и авторитетных украинцев, которые рассказывают американцам то, что они хотят услышать».



По материалам www.edition.cnn.com