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Володин: торговые войны, развязанные США, невыгодны им самим
Сегодня в 11:57 Внешняя политика 0 161 Васильева Елена
Торговые войны, которые США развязали в отношении целого ряда государств, невыгодны им самим, так как экономическая экспансия создает излишнюю напряженность в международных отношениях. Об этом сегодня заявил в ходе встречи с находящимся с визитом в Москве председателем Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Соном спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он сказал: «Конечно, мы надеемся, что время, когда вводят в отношении стран санкции, время торговых войн уйдет в прошлое, осуждаем это». Володин уточнил, что имеет в виду «торговые войны, которые развязали США в отношении России, Китая, Северной Кореи, Кубы, Венесуэлы, Турции, Ирана». Политик констатировал: «Но самое главное – эти санкции бьют и по другим странам, по странам Евросоюза».
Спикер Госдумы заявил: «Возможно, они выгодны США. И то это вопрос спорный, потому что все-таки лучше жить в мире, в дружбе и строить торгово-экономические отношения, чем заниматься такой экспансией, которая ничего, кроме напряжения, в мир не привносит».
Он также указал: «Поэтому мы считаем, что это недопустимо, и со своей стороны делаем все, чтобы мы жили по международному законодательству, с признанием определяющей роли ООН, хотели бы, чтобы вы нашу позицию знали».
Пак Тхэ Сон ответил: «Я согласен с вами. Очень справедливые слова».
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