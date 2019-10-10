Юнкер: переговоры по Brexit – пустая трата времени и сил

Евросоюз приложил максимум усилий, чтобы выход из Великобритании из еврозоны состоялся в упорядоченном, но время и силы на переговоры – пустая трата времени, поскольку Европарламент не может ратифицировать сделку до ее ратификации британским парламентом. Об этом сегодня заявил во время выступления на заседании ЕП в Страсбурге председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.



Глава ЕК, чьи полномочия истекут 31 октября, с сожалением отметил: «Сегодня я в 105-й раз выступаю перед вами. И во множестве этих дебатов мне приходилось обсуждать выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Мне крайне обидно, что пришлось потратить так много времени от моего мандата на Brexit, в то время как я боролся за то, чтобы сделать лучшее для граждан ЕС. Пустая трата времени и пустая трата энергии».



Юнкер также заявил, что общался одинаково с Терезой Мэй и сменившим ее на посту премьера Борисом Джонсоном. Он напомнил, что положения нового соглашения между ЕС и Великобританией полностью соответствуют всем требованиям Лондона. Он сказал, что идея Brexit никогда ему на нравилась, но Европа «старалась сделать все, чтобы выход состоялся в упорядоченном ключе». Юнкер подчеркнул: «Сейчас нужно внимательно следить за Вестминстером, но просто невозможно, чтобы этот парламент ратифицировал соглашение раньше, чем это сделает британский парламент. Сначала – Лондон, потом – Брюссель и Страсбург».



Великобритания планировала покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, спустя три года после того, как подала письменное уведомление о выходе из ЕС. Но соглашение о выходе, достигнутое между премьером Великобритании Терезой Мэй и Брюсселем, было трижды отклонено депутатами Палаты общин британского парламента. В результате срок Brexit несколько раз переносился. Финальной датой стало 31 октября, а Мэй вынуждена была подать в отставку, не сумев разрешить тупиковую ситуацию. Борис Джонсон, сменивший ее на посту премьера, планировал, что страна покинет ЕС в любом случае – с соглашением или без него. Однако, 19 октября парламент Великобритании принял закон, после чего Джонсон вынужден был направить в Совет ЕС запрос об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.