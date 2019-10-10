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НАТО призывает к расширению военной помощи Украине
23 октября в 15:07 Внешняя политика 0 248 Васильева Елена
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам альянса с призывом о расширении помощи Украине, в том числе и военной.
Сегодня, в ходе пресс-конференции в преддверии запланированной на 24-25 октября встречи министров обороны стран НАТО он заявил: «Я всегда призываю союзников больше помогать, призываю направлять больше инструкторов, призываю больше поддерживать в рамках целевых фондов. Я думаю, что мы расширим помощь, мы сейчас уже в процессе расширения поддержки Украине. Мы согласовали пакет, включая военно-морской потенциал. Этот вопрос мы будем на совещании завтра и послезавтра обсуждать».
По словам генсека НАТО, альянс полностью поддерживает все шаги по урегулированию конфликта на Украине в рамках минских соглашений. Столтенберг сказал: «НАТО поддерживает все усилия по реализации минских соглашений. Мы видим, что наблюдается прогресс, видим обмен поенными. Есть новые инициативы, возможности, которые позволяют реализовать минские соглашения».
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