Позиция Киева является главным препятствием на пути к мирному урегулированию в Донбассе

Главной причиной срыва мирного процесса в Донбассе является неконструктивная позиция киевской стороны, вновь проявившаяся в неготовности к отводу войск. Об этом заявил журналистам сегодня полпред РФ на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов.



Он заявил: «Вопреки достигнутым 29 октября на заседании контактной группы договоренностям, Киев срывает начало процесса возобновления разведения сил и средств в Петровском. Процесс должен был начаться сегодня. Однако киевская сторона не приступила к началу разведения, хотя представители другой стороны – представители Донецка – дали сигнал о готовности начать отвод сил».



Полпред РФ сказал: «Мы вновь в который раз убеждаемся, что главная причина пробуксовки минского процесса – это позиция Киева».



Представители ДНР выпустили сегодня белую сигнальную ракету в районе Петровского в знак готовности начать на данном участке отвод войск. Ответных действий со стороны Украины, однако, не последовало.



Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила на прошлой неделе о начале отвода в районе Петровского 4 ноября. Об этом также сообщил президент Украины Владимир Зеленский, но с оговоркой о соблюдении недельного перемирия на данном участке перед началом процесса. Сегодня штаб силовой операции Киева заявил о несоблюдении данного условия. Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник, в свою очередь, заявил, что действия Киева являются искажением договоренностей.