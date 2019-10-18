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Медведев заявил, что нельзя называть защиту своей территории «участием в чужих войнах»
4 ноября в 18:23 Внешняя политика 0 284 Васильева Елена
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что недопустимо называть защиту своей земли от захватчиков в разные исторические периоды «участием в чужих войнах».
Он так прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего о том, что белорусы с 1812 года постоянно оказывались втянутыми в войны.
В ходе пресс-конференции Медведев сказал: «Мне кажется, что ни в коем случае мы не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, жили на территории современной России, Белоруссии, они защищали ведь свою землю от захватчиков. Наши отцы и деды защищали свою землю, это не «участие в чужих войнах».
Медведев также отметил, что ему слышать подобные слова очень странно. Глава правительства подчеркнул: «Особенно важно, мне кажется, подчеркнуть это в такой праздник, как сегодня – День народного единства, и, как известно, Россия в этот период была спасена в 1612 году от интервентов и именно это позволило ей сохраниться как единой, сильной, большой стране».
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