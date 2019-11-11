Украине были переданы корабли, задержанные РФ в Керченском проливе

Состоялась передача Украине трех задержанных РФ в Керченском проливе кораблей. Об этом сообщается в комментарии МИД России, распространенном сегодня.



В дипведомстве сообщили: «18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу РФ в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами».



В МИД РФ добавили: «Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права».



В министерстве также напомнили о том, что задержанные корабли являются вещественными доказательствами в уголовном процессе, продолжающемся в России, предметом которого стало незаконное пересечение украинскими военными государственной границы Российской Федерации. В МИД РФ указали: «Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что действия киевских властей, отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 года, являются преступлением не только против суверенитета Российской Федерации, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений».



Источник в силовых структурах ранее сообщал о начале процесса передачи двух катеров и буксира украинской стороне. Источник отметил: «Она [передача] проходит согласно достигнутым договоренностям. Передача происходит в 30 км от мыса Такиль и займет ориентировочно несколько часов».