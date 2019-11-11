Песков: президенты РФ и Украины могут обсудить вопрос транзита газа в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможности проведения двухсторонней встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже, лейтмотивом которой станут переговоры по транзиту российского газа через Украину.



«Если будут проблемные вопросы, то президенты смогут провести встречу в Париже, где они будут иметь возможность двусторонней встречи», — сказал г-н Песков.



Пресс-секретарь президента уточнил, что сначала должны «пройти обстоятельные переговоры на рабочем уровне». Дмитрий Песков добавил, что на данный момент идет двухсторонний процесс, о котором договорились главы двух государств, по вопросу продолжения транзита.



Напомним, действующий контракт по транзиту российского газа через территорию Украины завершается 31 декабря текущего года. «Нафтогаз» Украины обратился к «Газпрому» с предложением заключить новый контракт, который бы соответствовал европейским стандартам.