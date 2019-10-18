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Президент РФ надеется на взаимоприемлемое решение вопроса по транзиту газа в Европу через Украину
6 декабря в 17:15 Внешняя политика 0 147 Иван Тихонов
Президент РФ Владимир Путин с надеждой смотрит на исход переговоров по транзиту газа в Европу через территорию Украины. Об этом он заявил сегодня, 6 декабря, в ходе встречи с представителями бизнеса Германии. Глава государства надеется, что компаниям России и Украины удастся найти взаимоприемлемое решение по данному актуальному вопросу.
«Если вы обратили внимание, мы, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, всегда очень ровно, стабильно относимся к нашим экономическим партнерам, никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить, так будет и в будущем», — сказал Путин.
В то же время российский лидер отметил, что в рамках переговоров сторон в Вене «с обеих сторон звучат запросные позиции, достаточно трудно реализуемые». Владимир Путин добавил, что запуск «Северного потока – 2» не означает отказ от транзита газа через территорию Украины, пишет ТАСС. Этот вопрос лежит в плоскости экономической целесообразности транзита.
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