Без претензий: Москва и Киев отказываются от взаимных притязаний по газу

В рамках интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго России Александр Новак заявил о том, что с 1 января 2020 года будут обнулены взаимные требования по газу между Москвой и Киевом.



«Договорились о том, что с 1 января с нуля и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», — сообщил министр.



Глава Минэнерго согласился с мнением вице-премьера Дмитрия Козака о том, что притязание «Нафтогаза» на 2.9 млрд долларов – это «капля в море» по сравнению с тем, каких рисков удалось избежать.



«Безусловно, это так, потому что там целый клубок взаимных претензий, и это может растянуться (…) на многие годы, потому что обычно судебные споры разрешаются достаточно медленно, готовятся документы, рассматриваются судами», — цитируют слова г-на Новака РИА Новости.



Напомним, 20 декабря текущего года РФ и Украине удалось подписать новый газовый контракт по транзиту газа через территорию Украины. Согласно договору, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор по бронированию мощностей для транспортировки.