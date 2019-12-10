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Без претензий: Москва и Киев отказываются от взаимных притязаний по газу

27 декабря в 15:07 Внешняя политика 0 187 Иван Тихонов
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В рамках интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго России Александр Новак заявил о том, что с 1 января 2020 года будут обнулены взаимные требования по газу между Москвой и Киевом.

«Договорились о том, что с 1 января с нуля и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», — сообщил министр.

Глава Минэнерго согласился с мнением вице-премьера Дмитрия Козака о том, что притязание «Нафтогаза» на 2.9 млрд долларов – это «капля в море» по сравнению с тем, каких рисков удалось избежать.

«Безусловно, это так, потому что там целый клубок взаимных претензий, и это может растянуться (…) на многие годы, потому что обычно судебные споры разрешаются достаточно медленно, готовятся документы, рассматриваются судами», — цитируют слова г-на Новака РИА Новости.

Напомним, 20 декабря текущего года РФ и Украине удалось подписать новый газовый контракт по транзиту газа через территорию Украины. Согласно договору, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор по бронированию мощностей для транспортировки.
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