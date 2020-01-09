Лидеры Турции и РФ готовы к дальнейшему сотрудничеству

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на состоявшейся в Стамбуле встрече Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили о планах относительно продления сотрудничества во всех сферах (ТАСС).



Российский и турецкий президенты выразили намерение способствовать урегулированию нестабильной ситуации в Сирии мирным путем и противодействовать терроризму. Помимо этого, лидеры стран поддержали необходимость урегулирования конфликтов в зоне Персидского залива исключительно ненасильственными способами с соблюдением международных правовых норм. Известно, что темой беседы также стала смерть иранского военного деятеля Сулеймани и последствия действий американских властей.



Агентство «РИА Новости» свидетельствует о том, что на упомянутой встрече присутствовали Сергей Лавров и Сергей Шойгу.