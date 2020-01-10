|
Германия выступает за снятие ограничений с России
Сегодня в 14:11 Внешняя политика 0 54 Карина Мелова
При даче интервью известному изданию Bild премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер подчеркнул, что ограничительные меры, принятые в отношении Российской Федерации, следует отменить, поскольку они безрезультатны и невыгодные для экономики его страны.
Политик добавил, что на прошедшей в Берлине международной конференции по ливийским вопросам он поверил в реальность ведения конструктивного диалога с Россией. По его мнению, санкции вредят западным государствам и создают условия отчужденности между людьми. Кречмер заверил, что Германия готова взаимодействовать с США, но неопределенность Трампа в геополитике не внушает ей уверенности.
С недавних пор все больше представителей немецких властей выражают мнение о необходимости конструктивного сотрудничества с РФ. В частности, лидеры 4 федеральных земель в августе призвали правительство Германии начать диалог с Москвой.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
МВД поддерживает отечественного производителяСегодня в 12:54 Государство
Лекарства – это вам не канцтовары!23 января в 15:22 Медицина
Единогласное «ЗА» за законопроект президента23 января в 14:23 Внутренняя политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Оперативно о важном от МВД «Яндекс.Такси» расширяет комплекс услуг В ЦИАН спрогнозировали динамику цен на рынке недвижимости на 2020 год Крупные девелоперы идут на Дальний Восток Бесплатным бывает только сыр в мышеловке