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Германия выступает за снятие ограничений с России

Сегодня в 14:11 Внешняя политика 0 54 Карина Мелова
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При даче интервью известному изданию Bild премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер подчеркнул, что ограничительные меры, принятые в отношении Российской Федерации, следует отменить, поскольку они безрезультатны и невыгодные для экономики его страны.

Политик добавил, что на прошедшей в Берлине международной конференции по ливийским вопросам он поверил в реальность ведения конструктивного диалога с Россией. По его мнению, санкции вредят западным государствам и создают условия отчужденности между людьми. Кречмер заверил, что Германия готова взаимодействовать с США, но неопределенность Трампа в геополитике не внушает ей уверенности.

С недавних пор все больше представителей немецких властей выражают мнение о необходимости конструктивного сотрудничества с РФ. В частности, лидеры 4 федеральных земель в августе призвали правительство Германии начать диалог с Москвой.
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